Es hora de empezar a exigir carga inalámbrica en nuestros celulares [FW Opinión]

Lo que me parecía un artilugio innecesario, terminó por cambiar la forma en que ocupo mi móvil.

La carga inalámbrica (mal llamada, ya que es por inducción) existe hace una década en los móviles. Microsoft fue pionero en esta tecnología, mas en ese entonces lo encontraba poco congruente.

Hace ya varios años que los equipos de la gama alta de Samsung incluyen esto, pero al ser lenta y cara, porque por lo general requiere de un accesorio que se vende por separado, la dejé pasar.

Eventualmente Apple se subió a este tren con el iPhone X y le di una oportunidad, y a pesar de que era cómodo, no era algo que se me hiciese primordial. Simplemente un pequeño lujo.

Los últimos en subirse a este tren fueron los de Huawei con el Mate 20 Pro y la verdad es que lo lograron. Me convencieron de que esto lo necesito y no quiero volver atrás.

Pasa que el rumor de que la carga inalámbrica es lenta, bueno, es cierto, pero en el caso de su último equipo, se ocupan todos los 15W de potencia y es más rápido que otros gama alta cuando están conectados por cable.

Este pequeño cargador, que en comparación al que tenía es mucho más pequeño, discreto y elegante usa el estándar Qi, que es el que están adoptando todos, así que sirve para cualquier celular que tenga carga por inducción y le entregará poder a la máxima velocidad que permita.

Mi cargador antiguo lo tenía tirado, pero le encontré un uso: La oficina. Aquí vengo y dejo el celular cuando no lo estoy ocupando. Quizás no sea lo más sano para la batería, pero jamás tengo la preocupación de andar sin carga.

En mi casa ocupo el otro, el nuevo y mejor en mi velador, y es que para indicar que está funcionando tiene una pequeña y discreta luz que sí deja dormir sin molestar.

Ya no quiero volver atrás, ya no quiero buscar un cable a menos que esté en un apuro y necesite de carga muy rápida. Esto de llegar y casi "tirar" el celular de manera displicente y tenerlo siempre listo es un lujo que ya no me podrán quitar.

Cargadores hay por montones en el mercado, pero al tratarse de una tecnología relativamente compleja y que incluso le ha traído grandes dolores de cabeza a Apple (como en el caso del AirPower), trataría de irme por una marca de confianza.

De momento es un "nice to have" exclusivo de la gama alta, que aún no se vuelve obligatorio ni nada por el estilo, pero en 2019 espero que esto empiece a llegar a la gama media y que eventualmente sea obvio tenerlo, porque es por lejos la forma más cómoda de usar un celular. Es más, pongan carga inalámbrica en todo; Muerte a los cables (a excepción del que está conectado al cargador inalámbrico).