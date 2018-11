¡Alegría, alegría! YouTube ya está disponible en la Nintendo Switch

Cuando se lanzó la Nintendo Switch, era obvio que una consola de esas características tenía que tener YouTube y Netflix. Hoy solo uno de esos se cumplió.

Lanzada en marzo de 2017, ha pasado más de un año y recién hoy vemos el anuncio que muchos estaban esperando, la plataforma de videos de Google, YouTube, está disponible.

Kick back and relax with @YouTube on your #NintendoSwitch. Enjoy entertainment like music videos and shows, plus gaming livestreams, how-to guides and much more. YouTube is now available to download from Nintendo #eShop.

📹: https://t.co/Ss2eDTbId8 pic.twitter.com/kaKn8zXDgc

— Nintendo UK (@NintendoUK) November 8, 2018