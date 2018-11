Reportan que se está preparando una película de Breaking Bad

Se dice que el proyecto está en manos de Vince Gilligan, el creador de la aclamada serie.

¡Atención fans de Heisenberg y de Pinkman! El sitio especializado The Hollywood Reporter ha dado a conocer que sus fuentes aseguran que Vince Gilligan está trabajando en una película de Breaking Bad.

Se menciona que se trata de una película de alrededor de dos horas de duración, aunque se desconoce si se estrenará en cines o si está pensada para televisión.

Desafortunadamente en este momento hay muy pocos detalles, pero las fuentes señalan que el título provisional/falso de la cinta es Greenbrier y que cuenta con una historia que seguirá el escape de un hombre secuestrado y su búsqueda de libertad.

Se menciona que Vince Gilligan será guionista, productor ejecutivo y posiblemente el director, y que en el proyecto estarán involucrados Mark Johnson y Melissa Bernstein que también fueron productores ejecutivos de Breaking Bad y de Better Call Saul.

Se espera que la producción comience este mismo mes en Nuevo México, y de hecho la oficina de filmaciones del estado ya confirmó que se filmará en la región un proyecto con el título Greenbrier.

El equipo de The Hollywood Reporter contactó a representantes de Gilligan y a los productores pero no han recibido respuesta, así que quedamos atentos a más información de esta cinta que no sabemos si será otra precuela o si tendrá la participación de estrellas como Bryan Cranston o Aaron Paul.

En un tema similar, recientemente se anunció que The Walking Dead tendrá tres películas para televisión centradas en el personaje de Rick Grimes.