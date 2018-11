Elon Musk le cambia el nombre al cohete que mandará a Marte

Elon Musk se había mantenido quieto en lo que refiere a SpaceX y su proyecto de enviar al hombre a Marte. Pero ahora ha soltado por fin información de un ligero pero curioso cambio.

Todos recordamos el Big Falcon Rocket (BFR), ese cohete enorme que usará para llevar a los primeros exploradores del planeta rojo. Pues resulta que ya no se llamará así. Tal como confirmó el ejecutivo a través de su cuenta oficial de Twitter:

Technically, two parts: Starship is the spaceship/upper stage & Super Heavy is the rocket booster needed to escape Earth’s deep gravity well (not needed for other planets or moons)

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2018