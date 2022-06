Rodrigo Ramírez en su despedida de la Subtel: “Internet debe ser un servicio público”

Este martes 6 de marzo se realizó un Seminario de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, donde se hizo una suerte de cuenta pública de los hitos del que ha sido el mandato más corto de la historia a cargo de dicho organismo. Recordemos que después de la salida de Pedro Huichalaf en octubre de 2016, justo el día en que quedó desierta la licitación del proyecto de la Fibra Óptica Austral, Rodrigo Ramirez asumió el cargo.

En la ocasión estuvimos presentes en el lanzamiento del libro Chile Ecosistema Digital (que puedes descargar gratis aquí), que plantea los desafíos de la industria hasta el año 2030. Sobre esos planteamientos y más, hablamos con el saliente subsecretario Rodrigo Ramírez, en una entrevista a fondo a modo de conclusión de este periodo en las telecomunicaciones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet

FayerWayer: Después de solo 1 año y 3 meses en el cargo, cuánto se puede lograr materializar en ese tiempo…

Ramirez: Yo creo que logramos cerrar todos los proyectos comprometidos por parte de la presidenta: Televisión Digital y su despliegue, los proyectos de infraestructura digital, logramos cerrar las partes normativas, logramos introducir aquellos aspectos que nosotros consideramos los necesarios para desatar a la industria… había un problema en el que Chile había perdido el liderazgo y fue como una pregunta que siempre estuvo el último año, cómo volver a liderar. Creo que logramos construir una visión común, alineamos a todos los actores e impusimos un estilo de gestión donde, basado en el diálogo, logramos sacar la tarea adelante. Canasta limpia, los proyectos se cumplieron a cabalidad, dejamos todo andando y la mejor suerte para los que vienen.

F: Pareciera ser que los proyectos estrella son la Televisión Digital y la Fibra Óptica Austral. ¿Qué se les pidió al entrar y cuál es el estado del arte actual de esos proyectos específicamente?

R: Nos pidieron sacar adelante esos proyectos. Nos tocó asumir el mismo día en que se cae el concurso de fibra óptica austral. Tuvimos que, en el corto plazo rehacer bases, pasar por Contraloría, asegurar la glosa presupuestaria de los dos proyectos emblemáticos. Aquellos proyectos donde nos dijeron «tensionen a la institución», porque teníamos un año para hacerlo y le pido disculpas a todos los trabajadores de la SUBTEL que tuvieron que redoblar sus trabajos y estar los fines de semana, cosas que no estaban contempladas… tuvimos que sacar la tarea adelante gracias a todos. Los dos proyectos más emblemáticos que nos encomendó la presidenta, podemos concluir después de un año que los dejamos finalizados, terminados y andando.

F: Entrando al tema de los Telcos. Hay una disputa entre Entel y WOM en el Tribunal de la Libre Competencia.

R: Las disputas entre ejecutivos no importa, lo que le importa a la gente es que su calidad de servicio, sus precio y la competencia, cada día reciban un mejor producto, de mejor calidad, que no se les venda una cosa y reciban otra. Entonces creo que hay que cuidar, y existe la institucionalidad para cuidar eso, existen los Tribunales de la Libre Competencia, está la Subtel. Entonces las disputas que tengan los ejecutivos… existe la institucionalidad para canalizarla, entonces estamos ante una industria que esa discusión le hace mal. Hay instancias de solución, hay instancias de conversación, hemos resuelto los principales nudos de la industria y lo que nosotros tenemos que preservar y cuidar es que el usuario, el ciudadano, el consumidor reciba el mejor servicio a todo evento y en todas las condiciones.

F: Si pudiera elegir un proyecto de su gestión, cuál es su favorito, o quizás cuál le duele que no se haya concretado bien…

R: De los proyectos que dejé a medias, está esta indicación a la ley en donde Internet es servicio público. De momento está considerado solo como «transmisión de datos», para el ciudadano sólo está consagrado la obligatoriedad del servicio de voz. Por ejemplo, si tú vives en Puente Alto, vas a una compañía y les dices «quiero servicios de telecomunicaciones», la compañía te dice «obligatoriamente solo tengo que entregarte voz y espérame dos años para ver si es factible tener Internet». Lo que nosotros hicimos con el Senador Guido Girardi son dos cosas: poner Internet como derecho humano y lo otro Internet como servicio público ¿Qué significa eso? Que existe la obligatoriedad del servicio, entonces si tu vives en Puente Alto, al ser este un servicio público, la compañía está obligada a proveer el servicio. Ese es mi favorito, por lejos, porque eso cambia el paradigma.

F: El proyecto «Multibanda», en qué queda…

R: Aplicamos bastante inteligencia a ese proyecto. Los dos primeros puntos que estuvieron bien resueltos y que en materia de todos los dispositivos abiertos, liberados para todas las compañías, se cumplió. Eso fue una negociación fuerte incluso con los grandes proveedores de Samsung y Apple. Probamos en todas las regiones del país el sistema de alerta de emergencia y funciona, creamos este búnker cinco pisos bajo tierra, es decir, todo lo que tenga que ver con el espíritu inicial del SAE y equipos liberados, se cumplió.

La modificación que tuve que hacer y dejar en «standby» lo que significaba un mercado que nosotros habíamos creado, que era el de los certificadores, porque al no haber una normativa clara que hiciera la trazabilidad correcta en donde el turista pudiera llegar y tener casi en tiempo real la homologación o que quien compraba un teléfono pudiera hacer un trámite fácil. Entonces ahí habían dos dimensiones en donde dije «mira», lo normal es que tú cuando llegues a un país se despliegue un pop-up y te diga, por ejemplo: «usted ingresó a Chile, necesita una Simcard para poder homologar su teléfono» o algo así.

Había toda una estructura que tenía que ver con un componente que afectaba mucho más al ciudadano, y yo creo que suspendimos esa parte de la normativa 180 días, hemos avanzado, la próxima autoridad no se encontrará de frente con que tenía que hacer modificaciones, pero el equipo técnico nuestro avanzó lo suficiente para mejorar lo que significa la homologación, el mercado de pequeños importadores de teléfonos, y ahí habían ciertas cosas que uno, en el diseño, estaban bien, pero en la realidad muchos factores que uno no tiene considerados en su real magnitud, y ahí yo también procedo con humildad: creo que hicimos algo que sea necesario, detenerse, pensarlo bien y decir «esto es bueno o malo» si efectivamente resuelve el problema para que la norma fue pensada y propuesta. Esa dimensión hoy está mejor resuelta y la próxima autoridad será la que la deba sacar.

F: En todos los baches que encontraron en esa pasada ¿ve culpa de la gente a cargo anteriormente de la Subsecretaría?

R: No, yo sería incorrecto en responsabilizar… los funcionarios públicos siempre hacen lo mejor que pueden, siempre. Nadie utiliza el cargo de manera «perversa» ni mucho menos. La gente que accede a cargos como estos siempre tiene el bien común de por medio. Entonces es mi responsabilidad hacer lo que tengo que hacer. El subsecretario anterior y los anteriores, si hoy podemos gozar de las cifras que tiene el país, es precisamente el trabajo de todos ellos. A mí me tocó un momento puntual, resolver un problema puntual, pero que es responsabilidad mía hacerlo, jamás endosaría la responsabilidad, solo tengo parabienes para todos los subsecretarios anteriores porque no tengo duda de que si Chile hoy logra tener liderazgo mundial es también por el trabajo de todos ellos.

F: Hablando de eso mismo ¿algunas palabras para Pamela Gidi, la próxima Subsecretaria?

Lo mismo, sería un arrogante si le dijera lo que tiene que hacer. Ella es una profesional altamente capacitada, tiene el mejor escenario posible, tiene a toda una industria y un ecosistema alineado, construimos una visión común hacia donde el país tiene que avanzar, creo que tiene una tarea de desatar todo este desarrollo digital, involucrarse con otros aparatos del Estado, como Corfo, Economía… porque hay todo un ecosistema en que la Subtel necesita promover y promocionar, y solo parabienes. Chile la pilla en un muy buen pie y no tenga dudas que el propio personal de la Subsecretaria y todo este ecosistema se va a poner a su disposición para que lo haga mucho mejor que yo.