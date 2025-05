Jueves casual con las Air Jordan 1 Retro High OG UNC Reimagined: un homenaje a la universidad de Michael Jordan

El legado de Michael Jordan va a seguir marcando huella para siempre. Todo lo referente a Su Majestad y su exitosa línea de zapatillas llama la atención de propios y extraños, ya que juegan con la nostalgia de los fanáticos.

Este jueves 29 de mayo, nos pusimos casuales, cuando vimos en Goat.com, las nuevas y hermosas Air Jordan 1 Retro High OG UNC Reimagined.

Las zapatillas de la Jordan Brand, no solamente son una edición más de la icónica silueta que cambió la historia del calzado deportivo, sino un homenaje directo a los orígenes universitarios del legendario número 23.

Esta reedición, impregnada de detalles vintage y guiños emocionales, captura la esencia de los días de Jordan en la Universidad de Carolina del Norte, donde comenzó a construir su mito.

Air Jordan 1 Retro High OG UNC Reimagined

Desde el primer vistazo, estas zapatillas transmiten carácter. La parte superior en cuero blanco agrietado les da una textura envejecida que remite a los pares de antaño, como si estuvieran salidas directamente de una caja guardada desde los años 80.

Los revestimientos en azul claro, junto con el Swoosh a juego, contrastan con elegancia y evocan de inmediato los colores característicos de la UNC.

Air Jordan 1 Retro High OG UNC Reimagined

Air Jordan 1 Retro High OG UNC Reimagined

En el cuello, la solapa lateral luce el emblemático logotipo Wings grabado, un sello de autenticidad y herencia. La lengüeta, confeccionada en nailon transpirable, incorpora una etiqueta tejida con el clásico Nike Air, otro detalle que remonta a la era dorada del básquet y el streetwear.

Pero no es solo una cuestión estética: estas Jordan también cuidan el rendimiento para quienes buscan comodidad y confort. La entresuela no sólo agrega un toque retro, sino que alberga la tecnología Air-Sole en el talón, ideal para una pisada cómoda y con rebote. El cierre lo da una suela de goma azul desgastado, que completa el look envejecido sin perder tracción ni durabilidad.

Air Jordan 1 Retro High OG UNC Reimagined