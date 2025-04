Gucci lanza colección de zapatillas llamadas Cub 3D: Se ven cómodas, pero no sabemos que decir de su apariencia

Las firmas más reconocidas en el mundo de la moda, en la alta alcurnia de corte y costura, no tienen tanta llegada en la cultura urbana de las zapatillas. Aunque suelen sacar ejemplares, no compiten en cantidad de ejemplares vendidos con marcas como Nike, Adidas, Puma, etc. Gucci, que no sabemos si quiere pelear con las empresas antes mencionadas, se lanzó al mercado de las sneakers con una nueva colección que le hace honor a su estilo extravagante.

Se trata de toda una colección que lleva como nombre Cub 3D. Es una línea de sneakers que parecen venir del futuro, de una época en donde presumimos que tienen un estilo muy distinto al de la actualidad.

La colección de zapatillas es parte de la propuesta que Gucci presenta para la temporada Primavera-Verano 2025 (Europa). Este calzado mezcla diseño tridimensional, conciencia ambiental y un estilo que grita “alta moda” desde cada costura

Lo primero que salta a la vista es su estética: suelas bicolor con relieves en 3D, texturas que juegan con la luz y la icónica doble G que parece flotar sobre el calzado. Pero más allá del look, hay sustancia. Los Cub 3D están hechos con Demetra, un material desarrollado por la misma Gucci a partir de materias primas renovables como pulpa de madera, viscosa y poliuretano vegetal. Sí, son bonitos, pero también amables con el planeta.

El interior está diseñado para la comodidad total: suave EVA para amortiguación, exterior de TPU para resistencia y un ajuste que promete fidelidad a la talla. El resultado: una pisada que parece que se siente tan bien como se ve.

Y si lo tuyo es lo exclusivo, ojo con esto: Gucci produjo solo 20 pares de una edición especial que incorpora partes impresas en 3D, convirtiéndose en los primeros sneakers de la marca en usar esta tecnología. Estos modelos fueron presentados en la emblemática boutique de Via Montenapoleone, en Milán, en abril de 2025.

Su precio, lo pueden consultar en la misma página de Gucci, supera los 1.200 dólares por par.