Bad Bunny trabajará con Adidas para hacer un rediseño de su modelo Gazelle

La colaboración entre el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la icónica marca deportiva Adidas, vivirá un nuevo capítulo dentro de esta saga de colaboraciones. En esta ocasión, presentan un nuevo modelo de sneakers que promete revolucionar un icónico diseño: las Gazelle Indoor.

Bajo la idea de “The right thing in the wrong place”, las Gazelle Indoor reinventan un modelo clásico de adidas Originals. Este diseño fusiona elementos tradicionales de la silueta original, como la doble lengüeta, con detalles vanguardistas que desafían las convenciones establecidas. La puntera en forma de “T” invertida y la etiqueta de tallas exterior son solo algunos de los elementos que hacen de este calzado una pieza única y llamativa.

La influencia de Bad Bunny en este diseño, como en el resto de colaboraciones es innegable. Cada detalle de las Gazelle Indoor refleja el estilo irreverente y valiente del cantante, quien se ha convertido en uno de los mayores referentes de la cultura pop a nivel mundial. La paleta de colores, los materiales y las texturas utilizadas en este modelo son un claro reflejo de la personalidad de Benito Martínez Ocasio.

Es desde el 21 de septiembre que los fanáticos de Bad Bunny y los amantes de las zapatillas podrán hacerse con este codiciado modelo en tiendas selectas y en la página web oficial de adidas.

Se espera que las Gazelle Indoor se conviertan en uno de los lanzamientos más exitosos del año. La combinación de una marca icónica como adidas Originals con el poder de convocatoria de Bad Bunny garantiza un éxito asegurado. Los coleccionistas de zapatillas y los seguidores del artista puertorriqueño ya están ansiosos por hacerse con un par de estas exclusivas zapatillas.