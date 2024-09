Ultraboost 5: pusimos a prueba la resistencia de la zapatilla definitiva para tus rutinas

Ultraboost 5 evoluciona el mundo del running diario, ya que incorpora una fórmula totalmente distinta a las ediciones anteriores de su suela con el objetivo de ofrecer a los corredores el mayor retorno de energía. Y es que este retorno de energía se genera gracias a las distintas tecnologías en su diseño: y ojo, en el día a día también es una aliada a la hora de caminar grandes distancias. Este modelo no solo es un gran acierto deportivo, sino que para la vida cotidiana también, y lo pusimos a prueba tanto en talla para mujer, como para hombre, con distintas rutinas y exigencias. Los resultados son claros: comodidad diaria.

La marca alemana encargó una investigación que reveló que uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 años (21%) cita sus niveles de energía como su mayor preocupación en este momento.

¿Cómo funciona este sistema?

Para aquellos que buscan más energía en sus carreras, adidas diseñó la Ultraboost 5, que utiliza una entresuela LIGHT BOOST™ rediseñada con 9mm más de espuma debajo del talón y el antepié que permite reducir el peso, ofreciendo mayor amortiguación y un 2% más de retorno de energía en el antepié que el Ultraboost Light 1.

La entresuela Boost-packed, brinda una mayor capacidad de respuesta, junto con la amortiguación en el talón y en su transición de pisada. Rebota instantáneamente a su forma original cuando el pie de un corredor toca el suelo, lo que permite llegar más lejos mientras gasta la misma cantidad de energía.

“La Ultraboost 5 es un verdadero ícono del running, está en su mejor momento. Las personas que lo han probado dicen que prefieren su retorno de energía. Especialmente ahora que está de vuelta con más Boost y un peso más ligero que nunca”, comenta Felipe Contreras, brand manager de adidas Running Chile.

Además, gracias a una nueva parte superior adaptativa de Primeknit, ofrece adaptabilidad y un ajuste mejorado en zonas clave, maximizando la transpirabilidad siempre que sea posible para asegurarse de que el pie esté fresco en cada paso del camino. Esto es lo que le da esa sensación suave: como si fuera un calcetín.

Ultraboost 5 se lanza tanto para hombres como para mujeres en una base blanca y gris con toques de color ‘Spark Orange’ y ‘Lucid Pink’ para representar la explosión de energía que representa el zapato. Disponibles desde $169.990 y $179.990 Ultraboost 5 y Ultraboost 5X, respectivamente, las probamos en ambas versiones (para él y para ella) con rutinas de ejercitación distinta.

Uso amplio: no sólo Running, sino que en el día a día

Ni siquiera con rutinas running de un par de kilómetros, o caminas intensas de la rutina diaria dentro de la ciudad, paramos. La comodidad aumentó la resistencia de ambos en estas rutinas, gracias a la amortiguación y el calce perfecto.

¿Te ha ocurrido que cuando aumentas de peso suelen doler más los pies tras caminar un buen rato? Eso se debe a que el peso de tu cuerpo recae en varias zonas del pie, pero gracias a la amortiguación de estas zapatillas, el dolor no estará presente. Insistimos: no solo a la hora de correr, si no que también en el día a día este modelo resultó un acierto.

Algo que no se puede decir de todos los modelos de running, ya que al estar construidas “para correr”, otros modelos agregan diseños más “redondeados” en su base, pensados particularmente en el impacto durante la carrera, lo que las suele hacer algo incómodas a la hora de caminar. Acá si bien son suaves y amortiguadoras, no necesitas “solo estar corriendo” para sentir su confort. Se convirtieron sin duda en las recomendadas para ser compañeras 24/7.