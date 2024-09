Estudio: esta tecnología en zapatillas nos hace más rápidos y se comprobó en los Juegos Olímpicos

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de St. Edward y la Universidad de Michigan acaba de arrojar luz sobre la magnitud del impacto de las super spikes (Zapatillas de clavos de pista) en el rendimiento deportivo al cuantificar cómo las zapatillas de clavos de alta tecnología afectan a la economía de carrera, una métrica que mide la eficiencia con la que el cuerpo utiliza el oxígeno.

Los resultados fueron reveladores: los corredores que usaron super spikes experimentaron un aumento del 2% en su economía de carrera en comparación con las zapatillas de clavos tradicionales. Un incremento que, en palabras de el coautor del estudio, Geoff Burns, fisiólogo deportivo y profesor adjunto de kinesiología en la Universidad de Michigan, podría traducirse en una mejora superior al 1% en los tiempos: “Un aumento del 1,5%-2,0% en la economía de un corredor de élite podría ser la diferencia entre competir por una medalla y ni siquiera clasificarse para los Juegos (Olímpicos)”.

Ejemplos en los Juegos Olímpicos

Noah Lyles, uno de los velocistas más rápidos del mundo, hizo historia este verano en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar la medalla de oro en la final de los 100 metros masculinos. El atleta estadounidense cruzó la línea de meta con un tiempo de 9,784 segundos, seguido del jamaicano Kishane Thompson, quien lo hizo en 9,789. Incluso fue necesaria la ‘foto finish’ para capturar esta insignificante diferencia de 0,0005 segundos. Cinco milésimas de segundo que marcaron la diferencia entre estar en lo más alto del podio o quedar en segunda posición. ¿Tendrían algo que ver en la victoria las adidas adizero Y3 Spikes que llevaba puestas Lyles?

Otro ejemplo, ocurrió con Nike: en Tokio 2020. Una vez finalizados los Juegos Olímpicos, los países se jactan de su número total de medallas. En Tokio, Estados Unidos salió victorioso. Pero en atletismo, un examen más detenido de quién subió al podio revela un ganador diferente: no un país, sino una marca.

Los atletas que usaban zapatos Nike lograron 21 de 33 lugares en el podio (alrededor del 64%) en las pruebas de pista individuales de Tokio, incluidas las vallas, la carrera de obstáculos y el maratón. Es una prueba de que los “super spikes” de la empresa pueden ser realmente superiores. Su diseño rodea placas hechas de fibra de carbono o plástico rígido en un cojín de espuma flexible que devuelve energía al corredor con cada pisada.

Incluso hubieron polémicas: habló Usain Bolt

En 2020, e hombre más veloz de la historia reflexiona sobre cuánto más destructivo pudo haber sido si hubiera usado los tenis super spikes que han lanzado una bola de demolición en tantos récords mundiales. En pocas palabras, hay una batalla entre el diplomático Usain Bolt y el competidor Usain Bolt. El competidor gana. “El otro día estuve platicando con un amigo sobre esto”, dice. “Y yo estaba como: ¿debería molestarme? Porque sé que a lo largo de los años todos el mundo ha intentado cambiar los spikes y mejorarlos, pero…”

Bolt enfatizó que no le preocupa si destrozan su récord mundial de 9.58 segundo en los 100 metros. O su mejor marca de 19.19 segundos en los 200 metros. Sin embargo, parece incómodo acerca de hacia dónde se dirige la carrera armamentista de la tecnología del calzado. “¿Cómo puedo discutir si la Word Athletics dice que es legal? No puedo hacer nada al respecto. Las reglas son las reglas. No creo que estaré completamente feliz, pero es solo una de esas cosas”.

Quiere dejar absolutamente clara una cosa: habría ido mucho más rápido en la nueva ola de super spikes, los cuales incluyen una espuma súper ligera que regresa la energía y se dice que valen al menos una décima de segundo en los 100 metros. Aunque no está seguro de qué tanto. “Hemos especulado y hablado sobre esto, pero no estoy completamente seguro”, cuenta. “Pero definitivamente mucho más veloz”.