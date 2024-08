Estas innovadoras zapatillas de Nike se atan solas y actualmente pasan desapercibidas en las tiendas

Con 60 años en el mercado de las zapatillas, es normal pensar que Nike ha hecho prácticamente todo tipo de snakers. Su fama les da la espalda suficiente para experimentar con ideas curiosas, que puede que no se vendan tanto, pero eso no quiere decir que no sean brutales.

Ese es el caso de las Nike HyperAdapt 1.0. Estas zapatillas, anunciadas en el 2016, venían con la particularidad de que se ataban solas. Tienen un sistema que hacen que el calzado se ajuste al píe de la persona que las vista, sin dejarlas muy sueltas, ni muy apretadas.

Este sistema lo vimos por primera vez en la ciencia ficción, con las increíbles zapatillas que usaba Marty McFly en la primera entrega de Back to the Future, en 1985. La tecnología tardó en sacar las reales. Pero lo lograron después de un grandioso trabajo científico.

A pesar de que salieron en el 2016, las Nike HyperAdapt 1.0 tienen un estilo deportivo tradicional de los que suele sacar la marca deportiva, motivo por el cual nos sorprendemos de que pasen desapercibidas en el mercado.

Las Nike HyperAdapt 1.0

La tienda de la Nike las sigue teniendo disponibles y las describe de la siguiente manera:

“Con un diseño de Tinker Hatfield, las Nike HyperAdapt 1.0 son el resultado de una importante investigación en el mundo digital, la electrónica y la mecánica”, explican como preámbulo para decirte que estas no son cualquier zapatillas.

“Con un mecanismo de cordones situado en la planta del pie, estas zapatillas proponen una solución revolucionaria para las preferencias personales en lo que respecta a cordones y ajustes. La presión excesiva causada por cordones muy ceñidos y el deslizamiento por cordones demasiado sueltos son ya cosa del pasado”, sostienen para defender su característica principal.

“Esta firmeza personalizable, uniforme y precisa ahora se puede regular manualmente sobre la marcha con este diseño en blanco y negro. Carga al máximo las HyperAdapt 1.0 antes de usarlas”, concluye Nike en su explicación.