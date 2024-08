Crocs pisa fuerte en el mercado de zapatillas con las Echo Storm U

Crocs es una de las marcas más famosas del mundo, cuando hablamos de sandalias, chalas, chancletas o calzado cómodo para estar en casa. Pero eso no lomita a los diseñadores y fabricantes de la empresa, quienes desde hace un tiempo se atreven a lanzar un estilo innovador de zapatillas.

PUBLICIDAD

Ese es el caso de estas de las que les venimos a hablar: las Crocs Echo Storm U. Lanzadas a principio de año, estas zapatillas lucen como el acolchado cómodo que piden tus pies. No son sandalias, pero tienen un diseño con el que notoriamente respetan la esencia de la marca.

Definitivamente rompe con todos los modelos tradicionales de lo que son unas zapatillas.

Las Crocs Echo Storm U tienen un diseño audaz y exagerado, que se nota con el marcado de las líneas voluminosas que llegan hasta la suela. Sin embargo, no dejan de tener un estilo deportivo para cualquier salida informal.

Crocs Echo surge

Se ven grandes y robustas, pero eso no hace que no sean cómodas, ya que precisamente esa es la principal característica de la marca del cocodrilo. Aunque la gente de Crocs dice que sirve para cualquier look casual, claramente son unos sneakers deportivos.

Unas Crocs para cualquier momento informal

Las opiniones sobre las Crocs Echo Storm U son variadas. Algunos usuarios destacan su comodidad y diseño original, mientras que otros consideran que son demasiado voluminosas o que no son adecuadas para todos los estilos.

Si buscas un calzado que destaque y te permita expresar tu estilo personal, las Crocs Echo Storm U pueden ser una excelente opción, que además le suma como punto positivo que pueden ser para el día a día.

Crocs Echo surge

De acuerdo con una reseña de la revista GQ, las Crocs Echo Storm U se pueden encontrar a un precio aproximado de 85 dólares. Las puedes encontrar en el sitio oficial de la marca.