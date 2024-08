KITH y ASICS se unen para celebrar los 85 años de Marvel con nuevos sneakers

Hace 85 años años Marvel comenzó siendo una pequeña casa de historietas que ahora, es todo un monstruo del entretenimiento entre películas, animaciones, series de televisión y claro, la base de la casa de la ideas, los cómics. Todo gracias a unos jóvenes Jack Kirby y Stan Lee que con un talento increíble para dibujar y una creatividad gigante, crearon personajes emblemáticos que perduran hasta nuestros días.

Este gran festejo debía realizarse por lo más alto y como parte de ello, se unieron a la gran tendencia de los sneakers de una forma particular. Por un lado Kith, es una marca de estilo de vida y vanguardia que se fundó en 2021. Desde ese momento creció a pasos agigantados en los departamentos de ropa y calzado, más sus colaboraciones con cualquier tipo de empresas. Esta vez no fue la excepción y se aliaron de forma bastante particular junto a Asics, un sello especializado de tennis par así crear la peculiar línea de supervillanos.

Esta vez, el responsable de darle foco a los malvados de historias mal contadas es el reconocido diseñador Ronnie Fieg, quien seleccionó a 4 de los más emblemáticos enemigos que ha tenido Marvel en todos estos años, mezclándolo junto a los modelos GT-2160, GEL-Kayano 14 y GEL-1130 junto a una mezcla de Spider-Man y Venom, el famoso Duende Verde, Silver Surfer, rival espacial de los 4 fantásticos y Magneto, el mutante que desea terminar con los X-Men.

Aquí te contamos las especificaciones de cada uno:

Spider-Man y Venom en los GT-2160

Los tenis inspirados en nuestro amigable vecino Spider-Man tienen una combinación de colores rojo y azul degradados en una malla superior, con un detalle de cuero en tono azul en las icónicas rayas ASICS Tiger. Por otro lado, su villano simbionte Venom refleja toda su oscuridad en el par con colores negros y azules, que cuentan con una malla de cuero sintético. Si bien estos personajes no se soportan, por esta ocasión tienen en común los logotipos asimétricos en el talón, uno con el logo de Marvel y el otro con el logo de Fieg.

Duende Verde GT-2160

Para este par de sneakers se tiene el buen detalle de mantener el modelo GT-2160 que se usa en los pares de los arácnidos con los que comparte universo sin embargo, cuenta con ciertas particularidades que lo hacen único. Para empezar, la tradicional malla cuenta con llamativos tonos de verdes oscuros y amarillos brillantes, con el agregado de gris y negro.

Silver Surfer GEL-Kayano 14

El villano que anuncia un mal aún mayor ha bajado del universo pero para anunciar su par de sneakers. En su caso, cuentan en la parte superior con una combinación de distintos tonos de plateado que distinguen al personaje que se complementa con tonos azules en la parte inferior.

Magneto GEL-1130

Erik Magnus es el villano por excelencia y sin duda, debía ser parte de esta colección. Su modelo tiene la particularidad de ser el único 1130 en la oferta y cuenta con una parte superior de malla con revestimientos de cuero junto a sus particulares tonos de rojo y morado.

Por si fuera poco con los diseños emblemáticos de Asics junto a los colores de estos personajes entrañables, cada uno de ellos tiene un detalle inigualable en la suela, pues cada uno cuenta con una ilustración de acuerdo con el modelo que compraron que al unir ambos sneakers, forma una misma imagen.