La colaboración entre Adidas y Dr. Seuss regresa con las nuevas Rivalry Low ‘Cat in the Hat’

El Gato en el Sombrero es uno de los personajes más emblemáticos creados por el Dr. Seuss. Presentado por primera vez en el libro infantil homónimo de 1957, este curioso gato se distingue por su traviesa personalidad y sombrero con rayas rojas y blancas. Y cómo no, su presencia se volvió parte de la cultura pop, con múltiples guiños en todo tipo de creaciones, incluidas las zapatillas.

PUBLICIDAD

Y es que recientemente Adidas quiso fusionar la nostalgia con su moda deportiva, esfuerzo que dio como resultado el lanzamiento de las nuevas zapatillas Rivalry Low inspiradas en el icónico personaje del Dr. Seuss , el Gato en el Sombrero.

El Gato en el Sombrero Foto: Wikipedia Commons. Imagen Por:

Así son las nuevas Dr. Seuss x Adidas

En una colaboración que combina la estética clásica de adidas con un perfecto toque de la magia del Dr. Seuss, estas nuevas zapatillas se presentan con un diseño que rinde homenaje al famoso sombrero del Gato, con rayas blancas y rojas que adornan la lengüeta de los zapatos, alternando entre cuero tradicional y fieltro texturizado.

Asimismo, esta silueta se completa con detalles adicionales de cuero en la base de los cordones, sobre una base de colores blanco y negro que evoca la representación del Gato en el Sombrero en sus famosas ilustraciones en escala de grises.

Como muchos bien saben, esta no es la primera colaboración entre Adidas y el legado del Dr. Seuss. En años anteriores, la figura del Grinch se lució en el modelo adidas Forum. Y ahora, las Rivalry Low ‘Cat in the Hat’ se suman a las colaboraciones más notables de la marca de las tres rayas con distintos iconos culturales y deportivos, incluidos Los Simpson, Anthony Edwards, Trae Young y Extra Butter, sólo este año.

Con todo, las Adidas Rivalry Low ‘Cat in the Hat’ estarán disponibles para su compra a partir del próximo 17 de julio a través de Foot Locker y por un precio de que oscilará entre los USD $100 y $115, de acuerdo a los adelantos.