Nike se rinde ante los teatros de París con las nuevas SB Dunk Low “City of Cinema”

The Nike SB Dunk Low “City Of Cinema” | @sbheadsbe

Las Nike SB Dunk Low, originalmente lanzadas en 2002, son un ícono dentro de la cultura skate. Y es que estas sneakers aparecieron como una adaptación del icónico modelo Dunk de 1985, pero rediseñadas con características como acolchado extra, lengüetas reforzadas y suelas adaptadas para un mejor agarre, con el fin de satisfacer las necesidades de los skaters. Así, durante las últimas dos décadas estos pares han destacado en vitrinas por sus exitosas colaboraciones y nuevos colorways. Este año no se han quedado atrás, con lanzamientos como las SB Dunk Low “Visty” o las “City Of Style”, inspiradas en la ciudad de Paris.

Y es justamente aquella motivación la que ha mantenido ocupada a la marca del Swoosh en el último tiempo. ¿La razón? Sumadas a las “City of Style”, se anunció el lanzamiento de las nuevas Nike SB Dunk Low “City Of Cinema”, que no son más que una oda a los teatros franceses.

Las nuevas Nike SB Dunk Low “City Of Cinema”

En el marco de las fiestas de fin de año, Nike planea lanzar sus Nike SB Dunk Low “City Of Cinema”, una adición esperada que sigue la serie temática “City Of...” de la submarca de skate de Beaverton . Así, esta nueva edición rinde homenaje a París, la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de 2024, integrando elementos que en esta oportunidad celebran su herencia cinematográfica.

En cuanto a su diseño, la zapatilla presenta una parte superior en rojo y dorado, adornada con terciopelo que evoca el glamour del cine clásico. Además, incorpora superposiciones de cuero rugoso y una entresuela con un tratamiento amarillo y marrón, en un intento de homenajear las antiguas salas de cine parisinas.

El modelo también presenta un Swoosh en degradado con bordes amarillos y detalles distintivos como etiquetas de plástico transparente en la lengüeta con la marca retro y un toque de terciopelo azul en el talón. Finalmente, el logotipo de Nike SB se destaca tanto en la lengüeta como en la plantilla, y los cordones gruesos en color mostaza completan el diseño.

Aunque las imágenes actuales provienen de una muestra temprana por parte de @sbheadsbe y el diseño final podría variar, la expectación por este lanzamiento es enorme. Se espera que se lancen durante el último trimestre de este año en tiendas físicas, en línea y posiblemente en Nike.com, con un precio de venta al público sugerido de 125 USD.