Jordan Brand se suma al Año de la Serpiente: Esto es todo lo que sabemos hasta ahora

Air Jordan 1 Low OG “Year of the Snake”, maqueta de House of Heat | Composición

Según la astrología oriental, la serpiente es un símbolo de inteligencia, astucia y crecimiento personal. Y según el calendario chino, aquel es el animal que nos guiará durante todo 2025, favoreciendo a aquellos que buscan el conocimiento y la verdad. Comenzando el 29 de enero, el Año de la Serpiente no sólo se celebrará en el país asiático, puesto que son muchas las personas que respetan este tipo de tradiciones.

PUBLICIDAD

Por eso, no es de extrañar que Jordan Brand ya esté preparándose para celebrar el Año Nuevo Lunar de 2025 de la mando de una edición especial: las Air Jordan 1 Low OG “Año de la Serpiente”.

Jordan Brand celebrará el Año de la Serpiente

Este lanzamiento, confirmado por Sneaker Market RO, promete ser un hito en la colección de zapatillas temáticas que la marca siempre ofrece en honor a esta tradición anual, como las recientes Air Jordan 1 Low OG “Year of the Dragon”.

De acuerdo al medio citado y a House of Heat - que incluso diseñó una maqueta de lo que podríamos esperar-, estas zapatillas incluirán una mezcla de tonos sutiles que abarcarán el “Summit White”, “Barely Green” y “Photon Dust” . Y si bien los detalles específicos sobre cómo se implementarán estos colores todavía no se han revelado, es posible anticipar que será un par cargado de detalles y elementos que reflejen el tema del animal del año.

Y no sólo eso. De acuerdo a información exclusiva de Sneaker News, además de las Air Jordan 1 Low OG, la colección “Year Of The Snake” de Jordan Brand para 2025 incluiría otros cinco modelos en las categorías Retro Legacy, Jordan Performance y Jordan Lifestyle, cada uno con una paleta de colores en línea con la descrita más arriba y un diseño que probablemente estará adornado con patrones inspirados en los tejidos tradicionales chinos.

Con todo, la colección “Year Of The Snake” - o al menos el par destacado - no tiene aún una fecha definida para su lanzamiento. Sabemos que ya causa bastante expectación, por lo que se prevé que en los proximos meses se revelen las siluetas oficiales y que ya a principios de 2025 vean la luz en las tiendas de Jordan Brand.