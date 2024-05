Presentan las Jack Harlow x New Balance 1906R: Una colaboración muy colorida

El rapero de Louisville, Jack Harlow, es una de las figuras más destacadas del hip hop actual gracias a su estilo e ingenio. Su meteórica carrera comenzó con “Whats Poppin” en 2020, y desde ese entonces sólo cosecha éxitos. Pero además de su música pegajosa, el rapero también es un ícono de estilo y ha trabajado con marcas de moda como Tommy Hilfiger y Puma. Asimismo, es embajador de la compañía de calzado New Balance , firma con la que se prepara para un gran lanzamiento.

PUBLICIDAD

Hablamos de una colaboración que data de febrero de 2022, y que logró dejar su propia marca en el mundo del diseño de sneakers. Ahora, tras dos años de expectación, se reveló su nueva silueta: las New Balance 1906R.

Jack Harlow. Así se vivió la alfombra roja o red carpet de los Billboard Music Awards 2022. / Foto: Getty Images (Frazer Harrison/Getty Images)

Así serán las Jack Harlow x New Balance 1906R

Filtradas por los expertos de @fkzsnkrs en Instagram, este par se distingue visualmente por presentar una explosión de colores en donde predominan los tonos rosas y rojos sobre una entresuela verde.

Recomendados:

Su interior, en tanto, luce unas plantillas diseñadas con pinturas en acuarela que ilustran una escena con un hombre y una mujer, evocando sentimientos como calidez y el encanto del sur, lo que claramente añade un toque personal a esta edición especial de New Balance.

Así, el modelo cierra con cordones de cintas que alternan entre los colores verde y morado, manteniendo la coherencia visual y los logos de New Balance se encuentran visibles en los lados, el frente y la parte trasera de esta zapatilla. Y, como era de esperar, están diseñadas para brindar comodidad, amortiguación y rendimiento.

Con todo, la fecha de lanzamiento de estas las nuevas Jack Harlow x New Balance 1906R aún no ha sido revelado. Por un lado, se cree que podría coincidir con Gazebo Festival, que se celebrará el 25 y 26 de mayo y contará con la actuación del rapero, así como otros artistas entre los que destacan SZA y Vince Staples. No obstante, Complex afirma que esta silueta no saldrá al mercado antes de finales de este año. Su valor tampoco ha sido informado, pero se espera que se revele junto con las coordenadas para adquirirlas.