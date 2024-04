Nike KD 17 ‘Metro Boomin’: Las nuevas zapatillas de Kevin Durant se la juegan por las referencias musicales

Kevin Durant es un jugador destacado por su impresionante desempeño en las canchas de la NBA así como por su asociación exclusiva con Nike, marca deportiva con la que ha causado sensación con sus colaboraciones. Y es en ese contexto que el basquetbolista de 29 años decidió unirse con el productor musical Metro Boomin para lanzar una nueva edición de las Nike KD 17.

PUBLICIDAD

Se trata de un diseño que forma parte del “Producer Pack”, por lo que está programado para mediados de 2024 y promete ser uno de los grandes hit de la temporada.

Kevin Durant, Jugador de los Phoenix Suns | The Alchemist x Nike KD 17

Las Nike KD 17 ‘Metro Boomin’

El diseño que presentan las nuevas Nike KD 17 “Metro Boomin” de Kevin Durant destaca por su estampado “Atomic Violet” e “Hyper Grape” que incorpora rayos en la base y estructuras de TPU transparentes para un efecto visual impactante.

Recomendados

Además, esta zapatilla también cumple con rendir homenaje a la madre fallecida del productor y DJ estadounidense, con un gráfico “Hearts On Fire” en el talón derecho y una firma “Leslie” en el izquierdo. Y cómo no, estos elementos personales se complementan con referencias a la discografía de Metro Boomin, incluyendo un guiño a su álbum de 2018 “Not All Heroes Wear Capes” en la lengüeta.

Claramente esta no es la primera vez que Durant colabora con figuras destacadas para los diseños de sus sneakers. Anteriormente, la línea Nike KD presentó colorways en honor a otros productores musicales como Bink! y The Alchemist. Así, el llamado “Producer Pack” promete fusionar los mundos de Durant en la música y el baloncesto, destacando su versatilidad tanto en las canchas como fuera de ellas.

Con todo, las nuevas Nike KD 17 “Metro Boomin” de Kevin Durant se esperan en las tiendas físicas y online el próximo 14 de junio, con un precio de venta sugerido de USD $160.