Guarda tus papas fritas en los pies: Ya están disponibles las Crocs con bolsillo para Pringles

A quién no le gustan las papas fritas. Son ricas, baratas y perfectas para disfrutarlas a cualquier hora del día. Por eso, no es de extrañar que marcas como Pringles sean tan populares a nivel mundial. ¿Una curiosidad? lo que diferencia a esta compañía con otras del mismo rubro es su método de elaboración: en realidad no son papas rebanadas, están hechas con una masa de patata deshidratada, lo que les brinda su clásica forma y textura. De esta forma, a través de los años Pringles ha destacado por su variedad y estética, y ganando popularidad hasta incluso llegar a nuestros pies. Así como lo leen, Pringles decidió aliarse con Crocs en una épica colaboración.

Y es que la reconocida marca de zuecos volvió a sorprender al mundo de la moda con su última colaboración, lanzando una colección de calzado que no se limita a sólo vestir: también es una oda para los amantes de estos snacks.

La colección Pringles x Crocs

Lanzada el pasado 17 de abril, se trata de una colección limitada que incluye chanclas, zuecos y unas curiosas botas diseñadas para caminar... y también para llevar una lata de Pringles.

Como no podía ser de otra forma, la estrella de la colección son las botas Pringles x Crocs Classic Crush, diseñadas en color beige con detalles en rojo clásico de Pringles y una funda especial en la caña para guardar una lata de papas fritas para llevar tu snack favorito a cualquier parte.

Así, la colaboración también incluye zuecos y chanclas en varios colores, cada uno simbolizando un sabor diferente de Pringles. Por un lado, los zuecos están disponibles en rojo y naranja para el sabor Original, y azul y verde para los sabores Sour Cream & Onion y Salt & Vinegar. Además, las chanclas en blanco y negro ofrecen un diseño retro inspirado en Mr. P, la mascota de Pringles, con pines Jibbitz adicionales para personalizar el calzado.

Disponibles exclusivamente en el sitio web de Crocs, los precios de esta colección de edición limitada van desde los 50 euros para las chanclas hasta los 100 euros para las botas.