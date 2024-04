END. se une a Mike Skinner de The Streets para lanzar unas especiales Reebok Classic Leathers

Hay colaboraciones que con sólo oírlas se vuelven icónicas. Tal es el caso de la unión entre la banda británica The Streets y el minorista de moda END., quienes se unieron para crear junto a Reebok una edición especial de las reconocidas zapatillas Reebok Classic Leather. Así, hablamos de una alianza esperada por los más fanáticos de la banda, pues une a dos infaltables de Reino Unido: Las sneakers y el grupo musical liderado por Mike Skinner, un reconocido fan de Reebok que incluso mencionó este modelo de calzado en su álbum debut “Original Pirate Material” en 2002.

De esta forma, la nueva línea END. x Reebok x The Streets presenta las Classic Leathers en dos variantes de color, blanco y negro, cada una con detalles únicos que reflejan el estilo distintivo de la banda.

END. x Reebok

Así son las inéditas END. x Reebok x The Streets

Para quienes no están enterados, la historia de Mike Skinner de The Streets con Reebok es larga y está llena de momentos memorables, incluido un incidente el año pasado cuando le robaron un par de Reebok Classics durante un concierto. Eso sí, afortunadamente logró recuperar sus zapatillas después de una breve situación tragicómica, aunque no sin perder un calcetín en el proceso.

Es así como llegaron a este lanzamiento, el que contempla un diseño blanco que conserva el cuero clásico del modelo, mientras que el diseño en negro opta por un enfoque más moderno con ripstop, adaptándose a las tendencias actuales de techwear.

Además, cada par de zapatillas incluye detalles en dorado, como las puntas de los cordones y escritura en las paredes laterales y en la lengüeta. Además, el texto “The Streets” reemplaza la marca Reebok en estas sneakers, acompañado de suelas de goma semitranslúcidas que muestran logotipos dorados de Streets.

Con todo, la colección END. x The Streets x Reebok está disponible a partir del 15 de abril, y los interesados pueden participar en un sorteo en endclothing.com hasta el 19 de abril para tener la oportunidad de adquirir un par. Cada zapatilla tiene un precio de 150 dólares y está disponible exclusivamente en tallas para hombres.