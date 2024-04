Air Jordan 3 Whataburger: Una colaboración inesperada y que causa furor en redes sociales

La comida rápida es una fascinación para gran parte de la población, y las cadenas más famosas lo tienen claro. Es por eso que adidas Basketball cuenta con sus “McDonald’s All-American Game”, y sus competidores de Whataburger quisieron seguirle los pasos al restaurant del payaso Ronald. Para quienes no la conocen, Whataburger es una cadena estadounidense que se fundó hace 74 años en Texas. Su concepto principal es el de vender hamburguesas tan grandes que necesitas comerlas con las dos manos , y hoy cuenta con más de 800 sucursales en varios estados. Por eso, no fue de extrañar cuando supimos que junto a Jordan Brand estaban planeando algo en grande. Y así fue.

En un movimiento que no dejó a nadie indiferente, la empresa de comida rápida y la marca de moda dieron a conocer una colaboración más que exclusiva. Se trató de las personalizadas Air Jordan 3 “Whataburger”, un par diseñado por el artista Jake Danklefs de Dank and Co. y que fue parte de una increíble campaña.

Las Air Jordan 3 “Whataburger”

Toda la atención de los fanáticos de las sneakers en redes sociales fue para las Air Jordan 3 “Whataburger”. ¿La razón? De partida, hablemos de diseño. Este par cuenta con el icónico color naranja de la cadena de comida rápida, con el logotipo de Whataburger cosido en la lengüeta y el talón, complementado con un estampado de elefante en tonos negro y naranja.

Además, se trata de una silueta que no está a la venta. Más bien, sus creadores decidieron abrir un sorteo a través de Instagram, que estuvo activo hasta el pasado 8 de abril, para ganar este par único. La locura no se hizo esperar, y el concurso superó los 14 mil participantes y casi llegó a los 50 mil likes, demostrando el poder de esta unión.

Y claro, no podía ser de otra forma: Dank and Co. es conocido por trabajar con clientes de alto perfil, incluyendo estrellas de la NBA y ganadores de premios Grammy, por lo que su trabajo suele ser exclusivo. De hecho, de acuerdo a sus responsables, de venderse estas zapatillas Air Jordan 3 “Whataburger” podrían fácilmente llegar a estár valoradas en 1.200 dólares . ¿Las comprarías?