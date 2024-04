Nike Zoom Vomero 5 Since ‘72: El modelo más esperado por los amantes de la moda de los 2000

Nike Zoom Vomero 5 Since ‘72

Conocidas por su diseño robusto y una estética que recuerda a la moda de los años 90, las Zoom Vomero de Nike hicieron su debut en 2006. Se trata de una silueta caracterizada por su comodidad, amortiguación y soporte, por lo que ha lanzado varias iteraciones a lo largo de los años, cada una incorporando mejoras tecnológicas y estéticas. De hecho, este año volverán y más renovadas que nunca .

Y es que en el universo de las zapatillas, el regreso de las tendencias Y2K (para los amantes de los años 2000) está tomándose todas las vitrinas, ya lo vimos con ejemplos como las Nike V2K Run, las Asics Gel Kayano y las New Balance 1906R. Por eso Nike no quiso quedarse atrás y anunció s última creación: las Nike Zoom Vomero 5 Since ‘72.

Nike Zoom Vomero 5 'Since 72' - Official Images 🌪️ pic.twitter.com/ruf3hownHI — 👁️ Sneaker Visionz 👁️ (@SneakerVisionz) March 18, 2024

Un vistazo a las Nike Zoom Vomero 5 Since ‘72

Desde su debut en 2006, la línea Zoom Vomero de la marca del Swoosh ha destacado entre los fanáticos. Y si bien fueron perdiendo protagonismo en los últimos años, ya en 2019 recibieron un nuevo aire gracias a una colaboración con A-COLD-WALL* de Samuel Ross, poniéndolas nuevamente en la palestra.

Ahora, las Nike Zoom Vomero 5 Since ‘72 prometen traer al presente elementos retro con una estética moderna. Y es que su diseño se caracteriza por lucir un cuerpo de malla blanca, complementado con detalles en azul marino, beige y toques de amarillo cremoso en la suela, además de elementos reflectantes grises que aportan un estilo Y2K, una entresuela envejecida y el sello Since ‘72, dejando clara la inspiración vintage detrás del diseño.

¿Y por qué ‘72? Fácil: Su nombre rinde tributo al año en que Blue Ribbon Sports, la marca de atletismo de Phil Knight, se transformó en Nike.

Con todo, se espera que estas zapatillas se conviertan en todo un éxito. Si bien su lanzamiento oficial aún no es comunicado, medios especializados apuntan a que sean lanzadas durante el segundo semestre de 2024 a un precio de unos USD $160.