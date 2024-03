Club C de Reebok celebrará 40 años con toda la energía de Lollapalooza

Reebok Club C

La Club C de Reebok no es solo una zapatilla; es el ícono del estilo que ha enamorado a amantes de los zapatos en todo el mundo durante cuatro décadas. Y es que es un clásico que combina con casi cualquier look: jenas, pantalones de tela vaporosos, shorts, todo parece calzar a la perfección.

El pilar de Reebok Classics es que son zapatillas de cuero sin pretensiones, pero su limpio estilo clásico, muchas veces en color blanco como pasta de dientes, las convierten en una opción atractiva para los amantes de las zapatillas, los hipsters de moda y los adictos a la moda urbana por igual.

Reebok Club C

40 años de una zapatilla icónica

Y es que desde la marca de sneakers están a punto de desatar la locura con la Club C en su primera aparición en Lollapalooza Chile. ¿La razón? Están a punto de celebrar a lo grande los 40 años de esta zapatilla legendaria.

“Estamos emocionados de ver cómo la marca da este paso increíble con su zapatilla icónica. Queremos construir una comunidad nueva, conectar con las nuevas generaciones y hacerlas parte de este legado que hemos visto durante décadas. Y lo celebraremos por todo lo alto con artistas internacionales de primera que estarán en Lollapalooza Chile 2024″, afirma Cristián Pérez, Gerente General de la marca en el país.

Reebok Club C

Diseñada para aquellos que desafían lo común y rompen límites, la Club C de Reebok es más que una zapatilla; es un símbolo de autenticidad y autoexpresión. Están agendadas actividades y sorpresas para rendir culto a la zapatilla ícono, clásica de clásicas.

Reebok Club C

La invitación es a sumarte a la experiencia en el festival, donde los embajadores tienen sorpresas listas para los amantes de las zapatillas, la música y la moda. ¡Y eso no es todo! Reebok quiere que vivas Lollapalooza en grande y regalará 50 pases diarios. Sin sorteos, sin concursos, sin depender de la suerte. Solo tienes que ser uno de los clientes con las compras más altas en tiendas Reebok Concept Store y reebok.cl. Reebok revelará diariamente el monto del lugar #50 en redes sociales, así que ¡a participar y ganar!