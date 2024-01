Para los gustos, colores: Adidas presenta sus nuevas sneakers Samba inspiradas en una servilleta

Cuando parecía que las Adidas Samba, uno de los modelos más populares de 2023, iban a perder relevancia, la multinacional ha asegurado que no será así. Este modelo, que causó sensación el año pasado, regresa renovado y con la intención de dejar una huella fuerte en 2024.

La fórmula infalible de la colaboración eterna, como lo demuestra el reciente éxito de las Nike Air Jordan x Dior, sigue siendo efectiva. En esta ocasión, Adidas ha recurrido al estudio de diseño de calzado experimental líder en todo el mundo: Studio Hagel.

La alianza entre Studio Hagel y Adidas Samba ha pasado de ser un rumor a una emocionante realidad, y ya se han revelado los primeros resultados de esta colaboración.

Estas zapatillas, aparentemente inspiradas en las típicas servilletas retro y algo preppy que se encuentran en los restaurantes, han cautivado a una amplia comunidad de seguidores.

Disponibles en cuatro combinaciones de colores diferentes: verde y rojo, azul eléctrico y turquesa, blanco, azul y rosa, una de las principales diferencias respecto a los modelos anteriores radica en el uso de un material completamente renovado.

Mientras que la mayoría de los pares anteriores estaban confeccionados con cuero o gamuza, Studio Hagel ha optado por un material suave similar al crepé.

Cada panel se destaca con una línea de costuras en contraste, y en todas las zapatillas, pequeñas flores diseñadas por Cecilie Bahnsen, una reconocida diseñadora de Copenhague, están bordadas.

Las zapatillas se completan con una suela de goma y llevan la marca “Hagel” en los laterales, recordando a todos que no son unas Sambas comunes. A pesar de la sorpresa para muchos, aún no se sabe cuándo se lanzará la colección Studio Hagel x Samba o si se lanzará realmente, ya que Adidas no ha hecho comentarios al respecto.