¿Estas zapatillas Adidas son un homenaje a Barney?

En los últimos meses ha tomado forma el proyecto de darle a Barney, el querido dinosaurio púrpura, un cariz de terror. Lo hará Daniel Kaluuya (Get Out, Judas and the Black Messiah), y se espera que vea la luz en 2024 o 2025.

Para este año, curiosamente, Adidas lanzará un par de zapatillas que lucen como todo un homenaje a Barney. Sin embargo, más allá del color principal y el tipo de tela usada, no tiene relación con el dinosaurio.

Les presentamos las Adidas Gazelle Indoor Shock Purple, especiales para mujeres.

Adidas Gazelle Indoor Shock Purple Zapatillas para mujeres

Las Adidas Gazelle Indoor tradicionales nacieron en los años 70, con el objetivo de conquistar a los fanáticos del fútbol y a los rockeros independientes, señala la casa de las Tres rayas.

Su característica principal era la gamuza suave, además del forro de cuero duradero con suela de goma. Así, llegó desde ese entonces en decenas, cientos de iteraciones.

Los detalles de las Adidas Gazelle Indoor Shock Purple

La que nos corresponde en este momento, la Adidas Gazelle Indoor Shock Purple, resalta por su gamuza color púrpura, que para cualquiera podría ser del dinosaurio Barney, con detalles en amarillo neón.

Como bien señala Sneaker Freaker, esta nueva incorporación rompe la carta de colores con su lavado neón, dejando de lado los tonos accesibles de azul y otros más comunes.

Respecto a la suela de goma, proporciona a la persona un agarre pegajoso en pisos de madera resbaladizos (recordemos que las Gazelle Indoor eran especiales para los fanáticos del fútbol de salón).

Su banda de rodadura adapta un patrón repetido del logotipo OG Adidas Trefoil, con puntos de pivote circulares para una tracción superior.

El lanzamiento de las Adidas Gazelle Indoor Shock Purple para mujeres se realizó a mediados de agosto. Aún pueden conseguirse en tiendas seleccionadas por un valor de 130 dólares.