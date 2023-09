Travis Scott x Nike Attack: estas son las primeras imágenes de las zapatillas

Travis Scott regresa con toda su fuerza a Nike, haciéndose oficial el lanzamiento de las zapatillas Travis Scott x Nike Attack. Están inspiradas en el modelo de 1984, Nike Mac Attack.

Este año, el rapero texano lució el par durante su presentación en la Miami Race Week. Posteriormente, la casa del Swoosh y Social Status compartieron un primer vistazo a tres combinaciones de colores.

Travis Scott x Nike Attack Zapatillas

Ahora es el turno de hacerlo oficial, con una colaboración que estará a la venta para el 2 de diciembre de 2023, de acuerdo con Hypebeast.

Se hará a través de la app Nike SNKRS y tiendas minoristas seleccionadas.

Las zapatillas Travis Scott x Nike Attack están hechas con una construcción en malla y cuero, con bloques de colores gris y negro.

Travis Scott x Nike Attack Zapatillas

También utiliza el swoosh, pero como lo hace Travis Scott, de manera inversa.

Estas zapatillas se asientan sobre una entresuela blanca y suela de goma gris. En la parte posterior aparece la marca del rapero, Cactus Jack.

El camino de Travis Scott

Nacido en Houston, Texas, en 1991, Travis Scott es conocido por su estilo de música, que fusiona hip-hop, rap alternativo y trap.

Su carrera contó con éxitos como el álbum Rodeo, nominado para un Grammy como Mejor Álbum de Rap; Birds in the Trap Sing McKnight y Astroworld, siendo este último número uno en la Lista Billboard 200 y doble platino de la Recording Industry Association of America.

Scott también es el fundador del sello discográfico Cactus Jack Records.

En 2021, Scott fue noticia mundial por la tragedia de Astroworld, un festival de música que él mismo organizaba en Houston, donde se produjo una estampida que dejó 10 muertos y cientos de heridos.

El rapero fue acusado de negligencia y de no tomar medidas para evitar la tragedia, pero en julio de 2023, terminó absuelto de todos los cargos penales.