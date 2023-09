One Piece: Estas zapatillas personalizadas Nike llegan con todo

One Piece Netflix

Los temores, afortunadamente, no se cumplieron: la serie live-action de One Piece resultó todo un éxito, y tanto el creador, el maestro Eiichiro Oda, como los fans, están felices con ella. Se encuentra disponible en Netflix, protagonizada por el mexicano Iñaki Godoy, Mackenyu y Emily Rudd.

John Trottier, un popular diseñador de zapatillas, publicó este fin de semana en su cuenta de Instagram denominada johnnyskicks_ un modelo personalizado sobre la serie.

Te presentamos las zapatillas Nike One Piece SB Dunk Low.

Nike da la posibilidad de customizar sus modelos, abriendo las puertas a los creadores. Así, por ejemplo, tenemos todo lo creado por Andrew Chiou, que podemos encontrar en su cuenta de Instagram.

En el caso de Trottier, muestra no solo la idea de resultado final, una auténtica belleza para los fans de One Piece, sino el cómo hizo el exterior del calzado.

“Trabajo en progreso”, escribió John Trottier. “Hace unos meses entré en el concurso de diseño de Reverse Land. Este fue uno de mis diseños ganadores. No puedo esperar a ver el producto final. Estén atentos”.

Así son las zapatillas personalizadas Nike One Piece SB Dunk Low

El diseñador, que evidentemente trabaja sobre unas zapatillas Nike SB Dunk Low, se inspiró en el sombrero de paja de Monkey D. Luffy, además de las calaveras sobre fondos rojo y amarillo.

El swoosh aparece en estos mismos colores, pero intercambiándose de fondos para resaltar. Cierra el diseño con el nombre de Nike en rojo sobre fondo azul oscuro.

Zapatillas One Piece Nike

No hay mayores datos acerca de las zapatillas, ni de fecha de presentación ni mucho menos si saldrá al mercado. Pero representa un estímulo enorme para los fanáticos de One Piece, que esperan ver este modelo Nike One Piece SB Dunk Low pronto en venta.

Y mientras, puedes disfrutar de la serie live-action de One Piece, solo en Netflix.