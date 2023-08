Freddie Mercury usó estas zapatillas Adidas: salen a subasta y ofertan 12 mil dólares por ellas

El próximo 5 de septiembre, Freddie Mercury hubiese cumplido 77 años de edad. Fallecido en 1991, su legado en el mundo de la música es imperecedero, y todo lo que tocó se convirtió en leyenda. Incluso un par de zapatillas Adidas, que salen a subasta.

La casa Sotheby’s, como parte del evento Freddie Mercury: A World of his Own, puso a la venta un par de zapatillas altas Adidas, blancas con rayas negras, que usó el cantante en los años 80.

De acuerdo con Sotheby’s, las pudo habría usado desde la gira The Works, de 1984. De allí en adelante, las mantendría en actuaciones históricas en Río de Janeiro y la inolvidable Live Aid, todas en 1985.

Freddie Mercury en Live Aid Utilizando las zapatillas Adidas

Las zapatillas altas Adidas también fueron calzadas por Freddie Mercury en la gira Magic y en la última actuación en vivo con Queen, en Knebworth Park, en 1986.

La casa de subasta cita a Mary Austin, el gran amor de Freddie Mercury, diciendo que el cantante solo usaba este estilo de zapatillas altas Adidas para presentaciones, nunca para ropa casual. Se guardaron, además, con sus otros trajes escénicos.

“A Freddie le encantaban la libertad de movimiento y la comodidad que estas botas le brindaban durante las actuaciones”, señala Sotheby’s en su descripción.

Así son las zapatillas altas de Freddie Mercury, que salen a subasta

Zapatillas Adidas de Freddie Mercury Sotheby's

Como pueden verse en las imágenes mostradas por la casa de subasta, son zapatillas Adidas altas blancas, con rayas negras, punteras desgastadas de color blanco opaco y cordones blancos.

El logo clásico de Adidas se encuentra en las lengüetas, blanco con fondo negro.

“En general, las partes de gamuza buenas están sucias”, describe Sotheby’s, “y los logotipos en ambas lengüetas están parcialmente manchados”.

Zapatillas Adidas de Freddie Mercury Sotheby's

“Las rayas negras de la bota izquierda parecen ligeramente desgastadas en la parte interior del pie, la parte superior de ambas botas ligeramente sucias y las suelas también un poco sucias”, cierra la casa de subasta.

El estimado que pide Sotheby’s por las zapatillas Adidas altas de Freddie Mercury está entre los 3.773 - 6.288 dólares, aunque ya hay ofertas que se acercan a los 12 mil dólares. La subasta en vivo comienza el 7 de septiembre, pero ya en la página de Sotheby’s se puede ofertar.