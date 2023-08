Una corredora recibió la asesoría de la Inteligencia Artificial para comprar sus zapatillas: así le fue

Para cualquier atleta, comprar unas zapatillas es un paso clave, sea profesional o amateur. Y muchas veces, sin una asesoría, se puede llegar a cometer errores. Pero, ¿qué pasa si es la Inteligencia Artificial la que da los consejos? Una corredora aficionada lo probó.

Su nombre es Bree Fowler y escribió sobre su experiencia en CNET. A menos de 100 días para su primer maratón, el tradicional de Nueva York, Fowler consultó con la tienda especializada Fleet Feet, que cuenta con una IA para dar las apreciaciones más certeras.

El nombre del software: Fit Engine.

“Cuando me ofrecieron la oportunidad de probar el nuevo y mejorado software de ajuste de calzado de Fleet que funciona con Inteligencia Artificial, lo hice. Pero eso no significa que no fuera escéptica acerca de sus capacidades”, recalcó la corredora.

De acuerdo con Fowler, la Inteligencia Artificial proporciona una manera de facilitar las dimensiones específicas de los pies para los empleados. Le suma también la muestra de los mejores diseños del inventario.

“La IA no está diseñada para reemplazar a los empleados expertos”, recalca Michael McShane, gerente de Fleet Feet en Nueva York. “Solo les brinda un mejor punto de partida para encontrar zapatos con el ajuste correcto”.

Así trabaja la Inteligencia Artificial de Fleet Feet para zapatillas

Los pies de la corredora fueron sometidos a un proceso de escaneo 3D, llamado Fit ID. Allí se tomaron medidas precisas en cuatro áreas diferentes: lo largo de los pies, lo alto de los arcos, la anchura de los dedos de los pies y el espacio necesario para el talón.

Además, las placas en el escáner miden cómo se para la persona y lleva su peso.

Fowler descubrió que uno de sus pies mide más de media talla que el otro. También, que ambos pies miden más que su talla habitual, 9 o 9.5. “Debo admitir que todavía fue un poco traumático probarme zapatos de una talla más grande que esa por primera vez”, afirmó.

Finalmente, la corredora compró unas Mizuno Wave Rider por 105 dólares. La particularidad extra es que compró un par de plantillas (55 dólares) ajustadas con la ayuda de la Inteligencia Artificial, y unos calcetines para prevenir las ampollas, optando por unas Feetures Elite Ultra Lights de 18 dólares.

Aunque el Maratón de Nueva York es el 5 de noviembre, Bree Fowler realizó carreras de 40 kilómetros para probar. Se adaptó muy bien a sus zapatillas, pero aún le cuesta con las plantillas.