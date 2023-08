Adidas entra en el Metaverso con estas clásicas Superstar

Posiblemente la popularidad de los NFT haya descendido con el paso del tiempo, pero Adidas considera que aún tienen espacio para trabajar con ellos. Claro, de manera física.

Así, la marca de las tres rayas creó las Adidas Originals Superstar Into the Metaverse, entrando en el Metaverso con este par.

“Bienvenido a una nueva era de originalidad”, destaca Adidas en su portal. “Las Adidas Originals Superstar Into the Metaverse son una invitación a expresarse sin limitaciones. No importa en qué mundo te encuentres”.

Adidas Originals Superstar Into the Metaverse Zapatillas

La empresa de origen alemán se asoció con creadores de NFT (los tokens no fungibles, arte digital con certificado) como Bored Ape Yacht Club, gmoney y Punks Comic en diciembre de 2021. A partir de ese momento, Adidas trabajó en varios proyectos diferentes de la Web3.

Ahora trae un modelo clásico como las Adidas Originals Superstar, directo al Metaverso.

Así son las Adidas Originals Superstar Into the Metaverse

El modelo utiliza un esquema de color Halo Blue / Core Black / Solar Yellow, o azul, negro y amarillo, que genera un toque discreto.

Mantiene su tradicional suela de goma y puntera de “pezuña de camello”, pero con actualizaciones en la gamuza Teasel y el acabado Halo Blue, que referencia al mundo digital.

“La parte superior de gamuza Teasel se combina con la clásica puntera de goma para brindar un estilo premium con una sensación futurista”, describe Adidas.

Adidas Originals Superstar Into the Metaverse Zapatillas

Los logotipos de los asociados se encuentran en el talón lateral, mientras que en la lengüeta está el famoso The Bored Ape, el Mono Aburrido de Indigo Herz.

“El calzado combina el legado de la vida real con el estilo virtual”, apunta Sneaker News sobre las zapatillas.

El lanzamiento de las Adidas Originals Superstar Into the Metaverse se hizo este mes: la silueta se encuentra disponible en la app Adidas Confirmed, por un precio de 125 dólares.