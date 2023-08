Prince recibe el homenaje de LeBron James con estas zapatillas Nike

Los ídolos también tienen ídolos. LeBron James, grande entre los grandes de la NBA, homenajeó al artista antes conocido como Prince (1958-2016) con sus nuevas zapatillas, las Nike LeBron 21 Purple Rain, a la venta desde octubre.

El legendario Prince Rogers Nelson fue un cantante, compositor, bailarín, letrista, empresario, productor, músico y multiinstrumentista estadounidense. Para muchos, uno de los mejores artistas de todos los tiempos.

Prince Legendario artista

Comenzó su carrera musical en la década de 1970 y rápidamente se convirtió en uno de los artistas más populares del mundo. Prince abarcó desde el rock hasta el pop, pasando por el funk, el soul y el R&B.

Temas como Purple Rain, I Wanna Be Your Lover y When Doves Cry, entre muchos otros, le mantienen en el corazón de millones de fans, pasados siete años desde su fallecimiento. Uno de ellos, LeBron James, que le rindió tributo con sus zapatillas Nike.

Así son las zapatillas Nike LeBron 21 Purple Rain, tributo de LeBron James para Prince

Nike LeBron 21 Purple Rain Zapatillas homenaje a Prince

Recientemente se dieron a conocer las zapatillas Nike LeBron 21 Purple Rain, que juegan con el color púrpura como elemento principal. Son dos tonos distintos de púrpura: el Violet Dust en la parte superior de cuero y el Purple Cosmos en el talón acolchado Zoom Air.

También resalta el color amarillo en el borde del Swoosh y en la firma de LeBron James en la lengüeta.

Nike LeBron 21 Purple Rain Zapatillas homenaje a Prince

Evidentemente hay un guiño con los colores de los Lakers de Los Ángeles, el equipo de LeBron James en la NBA, pero con el nombre Purple Rain se consolida el homenaje al gran Prince.

El lanzamiento oficial se espera para el 14 de octubre, con un precio de 200 dólares. Las zapatillas Nike LeBron 21 Purple Rain estarán a la venta en la página oficial del Swoosh y en tiendas minoristas seleccionadas.