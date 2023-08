Elon Musk y las zapatillas en 3D que le regalaron a su hijo X AE A-12

En 2020, Elon Musk y Grimes tuvieron a su primer hijo. El séptimo vástago del multimillonario no solo recibió el curioso nombre de X AE A-12, sino que también obtuvo, meses después, unas zapatillas en 3D.

El diseñador francés Mats Rombaut creó zapatillas tanto para el pequeño X AE A-12 Musk como para su madre, la cantante canadiense Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes.

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

Rombaut se alió con la empresa norteamericana de calzado de impresión 3D Zellerfeld para crear estas zapatillas estilo futurista, con suela gruesa y parte superior texturizada con un trozo de velcro.

En ellas aparece el nombre del hijo de Musk y Grimes estampado. En el caso de las zapatillas de la cantante, no tienen nombre, pero siguen el mismo estilo de las del bebé Musk.

“Hace diez años dije ‘En el futuro, la gente imprimirá sus propios zapatos’… ¡y es súper emocionante vivir en el futuro ahora mismo!”, afirmó Rombaut en una nota con la revista Vogue.

Los motivos de Mats Rombaut para diseñar las zapatillas en 3D para el hijo de Elon Musk

“Realmente he sido fanático de cada uno (Musk y Grimes), por lo que ambos mundos se fusionaron cuando estaban teniendo un bebé”, dijo Rombaut. “Desde que anunciaron su embarazo, soñaba con hacerle un zapato al bebé, porque es la representación del futuro y la esperanza”.

Las zapatillas del pequeño X AE A-12 usan polímero 100% reciclable, sin costuras ni pegamento.

El diseñador explicó que se inspiró en el diseño de su sandalia Drone de otoño de 2021, que tiene una suela tipo alien con una parte superior de nailon. Pero también tuvo una idea de Elon Musk, el famoso camión Cybertruck de Tesla.

“Me encanta todo el espíritu detrás de Tesla, y este diseño me habla más hasta ahora. Me encantan las formas angulares y triangulares. No podíamos ser tan radicales, porque la forma interior necesita abrazar el pie y ser cómoda”, recalcó Rombaut.