Nicki Minaj muestra sus explosivas zapatillas Air Jordan 1, The Pinkprint

Para celebrar el exitoso álbum de 2014, The Pinkprint, Nicki Minaj lanza junto con la Jordan Brand las Air Jordan 1 The Pinkprint PE. Posiblemente lo haga en 2024, festejando los 10 años del disco compacto.

Es la primera colaboración entre la rapera y la marca de zapatillas, aunque ella ha lucido varias veces zapatillas de la Jordan Brand y de Nike en su carrera.

Nacida en Trinidad y Tobago en 1982, emigró con su familia a Estados Unidos. Esta cantante, compositora, actriz y modelo saltó a la fama en 2010 con su álbum debut Pink Friday, que se convirtió en el de mayor éxito comercial de una artista femenina de hip hop de todos los tiempos.

Debutó en el número uno en el Billboard 200 y vendiendo más de 3 millones de copias en los Estados Unidos, con sencillos como Your Love, Super Bass y Moment 4 Life.

Minaj suma hasta ahora 10 premios Grammy, 16 premios MTV Video Music Awards, 12 premios American Music Awards y 6 premios Billboard Music Awards. También ha sido nombrada una de las mujeres más poderosas del mundo por Forbes.

The Pinkprint, de 2014, debutó en el número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos, con ventas de 375.000 copias en su primera semana.

Cuatro singles destacaron: Anaconda, Only, Feeling Myself y Bed of Lies. El álbum también fue nominado a dos premios Grammy, Mejor Álbum de Rap y Mejor Actuación de Rap por Anaconda.

Así son las zapatillas Air Jordan 1 The Pinkprint, de Nicki Minaj

Air Jordan 1 The Pinkprint Nicki Minaj

Las Air Jordan 1 The Pinkprint, de Nicki Minaj, brillan con su cuero curtido con acabado plateado metalizado en su parte superior.

Además, posee un distintivo degradado de azul a rosa, uniéndose a la suela translúcida, los swooshes de cuero a cada lado y el forro del calzado deportivo.

Air Jordan 1 The Pinkprint Nicki Minaj

También cuenta con detalles en rosa eléctrico, que aparecen en el logotipo Wings de la Air Jordan en el cuello de la zapatilla. Otro detalle a resaltar es el nombre del álbum de Nicki Minaj, The Pinkprint, en el talón.

Lamentablemente para los fanáticos, las Air Jordan 1 The Pinkprint, de Nicki Minaj, se venderán solo para amigos y familiares de la rapera. Será casi imposible verlos en las calles, a menos que haya una apertura en su comercialización.

Sus seguidores sabrían agradecerlo.