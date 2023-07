Puma Ultra Breakthrough Pack, los imponentes modelos para el Mundial femenino 2023

El Mundial femenino 2023 de Australia y Nueva Zelanda inicia el 20 de julio y Puma presenta su colección de zapatillas Ultra Breakthrough Pack para la fecha. Son tres modelos repotenciados que no solo verán acción en Oceanía, sino que estarán a la venta para el público en general.

Las Future Ultimate, King Ultra y Ultra Ultimate alcanzan un nuevo nivel.

Todas las zapatillas cambian su parte superior, utilizándose ahora la tecnología PWRTAPE de Puma, que se adapta al pie brindando un soporte liviano óptimo.

Puma Ultra Breakthrough Pack Future Ultimate, Ultra Ultimate y King Ultra

De acuerdo con la marca de origen alemán, otorga mayor estabilidad y un ajuste firme para realizar cortes rápidos y movimientos explosivos.

Además, cuenta con un SPEEDPLATE de doble densidad para una tracción de nivel superior.

Las mejoras de las zapatillas Puma para las mujeres

Jugadoras como la sueca Fridolina Rolfö, la alemana Alexandra Popp y la brasileña Tamires calzarán la colección Puma Ultra Breakthrough Pack en el Mundial.

Rolfö habló en nota de prensa para Puma: “El ajuste de Puma para las mujeres ha seguido evolucionando. He sentido una gran diferencia en lo que respecta al ajuste y el apoyo de la bota”.

“Antes del calce de mujer, usábamos la misma bota que los hombres, por lo que el calce no se adaptaba a la forma de nuestro pie. Ahora siento más comodidad y confianza cuando uso las Ultra”, refiriéndose a su modelo favorito.

Los calzados deportivos Ultra Ultimate llegan en combinación Puma White / Fire Orchid; los Future, en la misma mezcla; y los King Ultra con Silver Sky / Puma Black / Fire Orchid.

Las zapatillas estarán a la venta desde el 20 de julio, fecha de comienzo del Mundial femenino 2023 de Australia y Nueva Zelanda, en el portal de Puma y en tiendas minoristas seleccionadas.

Todo sobre el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023

Trofeo Mundial Femenino de la FIFA 2023 Hroy Barreras. 03/04/2023

El Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 comienza el 20 de julio con los partidos Nueva Zelanda vs Noruega, Australia vs Irlanda y Nigeria vs Canadá.

Estados Unidos, vigente bicampeón (suma cuatro títulos en total), defiende su corona desde el 21, cuando choque con Vietnam.

La final del torneo se disputa el 20 de agosto en el Accor Stadium de Nueva Zelanda.