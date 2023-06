Kid Cudi y MSCHF, asociados para lanzar una de las zapatillas más estrafalarias de la temporada

Rapero, cantante y actor, Kid Cudi se mueve también en el mundo del diseño de zapatillas. Nacido como Scott Ramón Seguro Mescudi, el oriundo de Cleveland se unió a la irreverente marca MSCHF para lanzar una de las zapatillas más estrafalarias de la temporada: las Kid Cudi x MSCHF Super Normal 2.

El pasado 23 de junio, el músico de raíces mexicanas reveló su colaboración con MSCHF durante el primer día del Summer Smash de Lyrical Lemonade.

No obstante, las zapatillas saldrán a la venta más adelante en 2023, de acuerdo con Highsnobiety, quien dio la primicia. Posiblemente lleguen con Members of the Rage, la marca de ropa de Kid Cudi que también verá la luz este año.

Así son las Kid Cudi x MSCHF Super Normal 2

Las Kid Cudi x MSCHF Super Normal 2 mantienen la forma de las Super Normal 2, pero sumándole una parte superior de vellón arremolinada, con tonos vinotinto, púrpura, azul y rosa.

Destacan además por su lengüeta reforzada y los cordones gruesos y triposos. Son zapatillas que no dejarán a nadie sin opinar.

Diversión, rebeldía y comodidad son las palabras clave de las Kid Cudi x MSCHF Super Normal 2, que de normales, por no decir cuadriculadas, no tienen nada.

Kid Cudi x MSCHF Super Normal 2 El rapero presenta sus zapatillas

Se espera pronto noticias oficiales sobre las Kid Cudi x MSCHF Super Normal 2, como la fecha de lanzamiento, el precio y dónde encontrarlas.

El aporte de MSCHF

Para el despistado que no conozca MSCHF (se pronuncia mischief, o travesura en español), es un colectivo con sede en Brooklyn, que ha producido obras de arte, zapatillas y más.

Fundado en 2016 por Gabriel Whaley, MSCHF brilló en controversiales presentaciones como The Jesus Shoes, The Satan Shoes y The Big Red Boots.

Big Red Boot Las botas de MSCHF

MSCHF está constantemente empujando los límites de lo que se considera arte, sin miedo al escándalo (Nike llegó a demandarles por las zapatillas de Satán) y con fuerte presencia en redes.