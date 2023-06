Korn suena con fuerza en esta colaboración con Adidas: estos son los detalles

Desde su fundación en 1993, Korn se convirtió en una de las bandas de nu metal más populares y de mayor influencia en el mundo. Éxitos como Freak on a Leash, Got the Life y Falling Away from Me son el deleite de millones de fanáticos, que ahora podrán contar con zapatillas Adidas de su grupo favorito.

La asociación Korn x Adidas llegará en octubre, y consistirá en dos modelos de zapatillas, las Campus 00s y Supermodified. También venderán siete prendas de vestir.

Los miembros de la banda californiana, como bien lo resalta Complex, utilizaron con frecuencia productos Adidas en la época de los 90. Incluso Korn lanzó una canción llamada A.D.I.D.A.S., cuyo título son las siglas de Todo el día sueño con el sexo, en inglés.

Pero la historia de Korn y Adidas no tuvo un feliz desarrollo. Diferencias entre la banda y la marca llevaron a los californianos a firmar con Puma en 1998.

En una entrevista con Kerrang, el líder de Korn, Jonathan Davis, explicaba que, aunque Adidas le daba productos gratis al grupo, nunca llegaron a un acuerdo total.

“Nos cambiamos a Puma porque nos dijeron que nos pondrían en un comercial y nos darían un poco de dinero para usar su mierda”, dijo Davis a Kerrang.

Así será la colaboración entre Adidas y Korn

Korn x Adidas Campus 00s Zapatillas

Finalmente llega la colaboración oficial, para celebrar los 30 años del nacimiento de Korn. Como hemos dicho, son dos modelos: las Korn x Adidas Campus 00s y las Korn x Adidas Supermodified.

Ambas zapatillas contarán con el logotipo de la banda en la lengüeta derecha, llaveros con púas de guitarra y arte proveniente del álbum Life Is Peachy en las plantillas.

Korn x Adidas Campus 00s Zapatillas

Los modelos son predominantemente negros con detalles blancos (las Campus 00s) y blancos con detalles negros (las Supermodified).

Sobre sus precios, según Complex, las Korn x Adidas Campus 00s costarán 130 dólares, mientras que las Korn x Adidas Supermodified tendrán un valor de 140 dólares.

Korn x Adidas Supermodified Zapatillas

También habrá camisetas, una sudadera y dos cándales. Todo podrá encontrarse en la página oficial de Adidas y en tiendas minoristas seleccionadas.