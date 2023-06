New Balance apuesta por el brillo en la oscuridad: así son las 90/60 Glow, lanzadas con DTLR

Colores vibrantes y alegres, brillo en la oscuridad. Estas son las principales características de las DTLR x New Balance 90/60 Glow, zapatillas disponibles desde este mes.

Las DTLR x New Balance 90/60 Glow nacen producto de la asociación entre la casa diseñadora y la empresa de zapatillas. No es la primera vez que se unen para lanzar un modelo: previamente lo hicieron en la colaboración Virginia is for Lovers.

“Para la última entrada en nuestra asociación con New Balance, mostramos una nueva y fresca combinación de colores de la silueta 90/60 de la marca”, señala DTLR en su página web. Este calzado “evoca largas noches de verano”.

DTLR x New Balance 90/60 Glow Zapatillas

El modelo 90/60 cierra la brecha entre el calzado deportivo retro y el instinto moderno con aplicaciones de diseño reflexivas, como bien define Sneaker News.

En el caso de las Glow, se apuesta además por el brillo en la oscuridad, lo que le da un mayor acento moderno.

Las principales características de las zapatillas DTLR x New Balance 90/60 Glow

La combinación de colores reúne tres tonos de gris para los paneles de gamuza y malla deportiva, con toques de negro y un infrarrojo de alta visibilidad para el resto de la silueta.

Sus cordones y el forro interior presentan un contraste de verde noche, igual que la pieza exterior del talón.

Respecto al brillo en la oscuridad, el material reflexivo se utiliza en la suela exterior, desde la puntera hasta el talón, además de determinadas secciones, incluyendo el logotipo de la N de New Balance.

Todo se ilumina con un verde neón por la noche.

Finalmente, su tecnología en la entresuela posee espuma ABZORB y SBS, que garantizan la comodidad para el usuario, sea atleta o persona común.

El precio de las DTLR x New Balance 90/60 Glow es de 175 dólares, disponible en la página oficial de Puma, la de DTLR y en tiendas minoristas seleccionadas.