El día que Nike ninguneó a Nick Fury: cómo fue la venganza de Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson retorna a las pantallas en el Universo Marvel este miércoles, con Secret Invasion, disponible en Disney Plus. En su papel de Nick Fury, será el turno de enfrentar la entrada de un ejército de otro planeta en la Tierra.

Aprovechando su regreso, recordamos una anécdota en la que Nike ninguneó al recio actor. Jackson señala, en una entrevista con Complex’s Sneaker Shopping, que no tiene zapatillas del Swoosh por este motivo desde hace tres décadas.

La desatención de Nike con Samuel L. Jackson

Bill Nunn, amigo y compañero de Jackson, hizo un trato con Nike y se ofreció a conectarlo a la marca. Pero la empresa del Swoosh nunca tuvo ánimos de contactarlo, y Jackson, un amante del baloncesto, se indignó por ese motivo.

“Él (Nunn) llamó a Nike y dijeron ‘¿Quién?”, relata Jackson en la entrevista, afirmando que la empresa del Swoosh desconocía quién era. “Luego, al día siguiente, apareció Reebok, me dio estos catálogos y me dijo ‘Lo que quieras”.

Reebok aprovechó para conversar con el hombre que encarnaría a personajes legendarios como Mister Señor Love Daddy en Do the Right Thing, Jules Winnfield en Pulp Fiction, Mace Windu en la saga de Star Wars y Stephen en Django.

Y, finalmente, el vínculo entre Reebok y Samuel L. Jackson nació… hasta nuestros días.

“Nike llama más tarde y dice ‘Uh’, y dije ‘No, estoy bien”, recordó el actor nacido en Washington en 1948.

Lo más curioso es que Jackson tiene guardados en su garaje cajas de zapatillas Nike de los años 90, así como Adidas Stan Smith y Rod Laver.

“Encontré unos nueve pares en mi garaje el año pasado, mientras iba a Londres, porque los tenía en caja y no los había etiquetado. Los llevé a Nueva York cuando iba a hacer una obra de teatro”, señaló el hombre que da vida a Nick Fury.

Ya está disponible Secret Invasion, la serie de Nick Fury, en Disney Plus

Secret Invasion, la nueva serie de Marvel y Disney Plus, estará disponible desde este miércoles en la plataforma. Serán seis capítulos en total, lanzados todos los miércoles, con Ali Selim en la dirección.

Además de Jackson como Nick Fury, destacan actrices y actores de renombre como Ben Menderlsohn (Talos), Cobie Smulders (Maria Hill), Martin Freeman (Everett K. Ross), Kingsley Ben-Adir (Gravik), Emilia Clarke (G’iah) y Olivia Colman (Sonya Falsworth).

Don Cheadle tendrá una intervención especial como el oficial James Rhodes, “Rhodey”.