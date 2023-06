Las zapatillas favoritas de Steve Jobs destacaban por su sencillez: así eran las New Balance 991 y 992

Steve Jobs podía ser uno de los ejecutivos más exitosos en el mundo de la tecnología, y uno de los hombres más ricos del planeta Tierra. Esto en nada afectaba su sencillez al momento de vestir.

Todos recordamos su jersey negro de cuello alto y sus jeans, con su cabello al rape. Pero también resaltaban sus zapatillas New Balance.

El padre de Apple utilizó esta marca desde 2001 hasta su muerte, ocurrida en 2011. Hasta 2006 usó las New Balance 991, y a partir de entonces, las New Balance 992.

Ambos modelos eran muy similares, grises, sin mayores características que los hicieran resaltar entre otros. No obstante, para Steve Jobs la comodidad no se negociaba, y New Balance lo garantizó.

Recordemos cómo eran las dos siluetas.

Así eran las zapatillas New Balance, las favoritas de Steve Jobs

New Balance 991 Zapatillas

Las New Balance 991 se confeccionaron con ante gris, utilizando un estilo retro de los años 80. Poseía además detalles en azul oscuro, como la N de la empresa en los laterales, y en blanco.

El modelo 992 era muy similar en estilo, pero la gran diferencia estaba en la tecnología. Esta iteración se realizó con un material de absorción de impactos ABZORB SBS en el talón y en la parte delantera del pie.

New Balance 992 Las zapatillas favoritas de Steve Jobs

Las New Balance 992 también contaron con una mayor variedad en tallas, algo que no tenía el modelo 991.

Se dice que Steve Jobs dio su visto bueno al diseño de las zapatillas 992, considerando que era el cliente más famoso de este sencillo modelo. Jim Davis, presidente de New Balance, habría recurrido al padre de Apple.

No obstante, esto nunca se confirmó.

Las zapatillas New Balance 992 grises, como las que usaba Steve Jobs, pueden conseguirse aún en portales de retails, como Uncrate o en GOAT.

En la página oficial de New Balance se consiguen modelos 992, pero con otras combinaciones de colores.