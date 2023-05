Inteligencia Artificial diseña zapatillas Nike de Spider-Man y el clamor es que las hagan realidad

Spider-Man Across the Spider-Verse Sony Pictures

Spider-Man Across the Spider-Verse está cerca de estrenarse en cines y la fiebre por el héroe arácnido se renueva. Aparecen productos como las zapatillas Nike, mercadotecnia oficial de la película, pero también otras creaciones hechas por de manera extraoficial. En específico, por la Inteligencia Artificial.

Utilizando Midjourney, el diseñador Paul Parsons lanzó unas zapatillas sobre Spider-Man, pero enfocado en Peter Parker. Recordemos que el Spider-Verse tiene como protagonista a Miles Morales, que vuelve con todo en la segunda parte de la saga.

En el caso del calzado creado por la Inteligencia Artificial, es un modelo Air Jordan, con el característico color rojo del uniforme del Hombre Araña, con la antesuela en blanco. La piel resalta por contar con el estilo de la telaraña.

Spider-Man Zapatillas diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney

Sus cordones también son rojos, así como el swoosh en el lateral. El logo de Air Jordan va en negro.

La publicación del modelo, acompañado de otros similares de personajes de Marvel, sumó más de 8 mil Me Gusta, además de varios elogios. Uno de ellos dice: “No eres un ingeniero prompt (en alusión a los comandos para la Inteligencia Artificial), sino un dios del prompt. Un trabajo asombroso”.

Parsons superó los 154 mil seguidores en Instagram, con 82 publicaciones sobre arte creado por Inteligencia Artificial. Te invitamos a disfrutar de su labor.

Todo listo para el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse

Para el 2 de junio está pautado el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse, la segunda película de la saga del Spider-Verse. La primera fue Spider-Man into the Spider-Verse, éxito de taquilla y críticas de 2018.

Dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, tiene las voces de Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya y Oscar Isaac, entre otros actores y actrices.

La película es distribuida por Sony Pictures, y su duración es de 140 minutos.