Vans x Nintendo: Así eran las zapatillas de Zelda, ¿habrá alguna reedición por Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

El éxito de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom les ha dado alas a los fanáticos del videojuego para soñar con tener una vieja idea de Nintendo. En 2016, y por una colaboración con Vans, lanzaron dos modelos de zapatillas sobre el videojuego.

¿Y si hay una reedición?

Nintendo x Classic Slip-On Vans Zelda

Como festejo por los 30 años del lanzamiento de The Legend of Zelda, Nintendo y Vans se asociaron para llevar el juego de 8 bits a su slip-on clásico.

Fueron dos modelos los que se comercializaron, ambos de cuero negro con estampados de Zelda, que hacían referencia a personajes y frases del videojuego.

Nintendo x Classic Slip-On Vans Zelda

Las dos siluetas contaban con cuello acolchado, detalles laterales elásticos y las características suelas waffle de goma. En ambos casos eran de color blancas.

Sin dudas, la asociación Vans x Nintendo para el lanzamiento de zapatillas slip-on de Zelda se convirtió en un clásico, a pesar de la sencillez. ¿Querrán ambas compañías repetirla, montándose sobre la ola de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la alegría de Nintendo

Publicado el pasado 12 de mayo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se convirtió en un hit para Nintendo. La continuación de la saga, esta vez para Nintendo Switch, es una alegría más para la casa de videojuegos.

En esta historia que se desarrolló junto con Monolith Soft, la princesa Zelda y Link exploran un templo subterráneo donde está un cadáver momificado. Este termina cobrando vida y elevando al castillo de Hyrule.

Link tendrá que emprender una aventura para hallar a Zelda, perdida tras el evento, y salvar a Hyrule.

El videojuego contó con la dirección de Hidemaro Fujibayashi y la producción de Eiji Aonuma. De acuerdo con Nintenderos, es lo más descargado en la eShop de Nintendo Switch, superando a títulos como Super Mario Odyssey y Mario Kart 8 Deluxe.