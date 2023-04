Bad Bunny presenta su nueva colaboración con Adidas, tan fresca como una naranja

El lado artístico de Bad Bunny no solo se manifiesta en su música, sino también en sus colaboraciones con Adidas. El puertorriqueño lanzará este año un nuevo colorway de las Adidas Forum Buckle Low, Orange, tan fresca como una naranja.

Las Adidas Forum Buckle Low Orange de Bad Bunny son otra variante del modelo original. Ya vimos las Blue Tint, con distintas tonalidades de azul. Posteriormente lanzó otro modelo, las Adidas Campus Cloud White.

Adidas Forum Buckle Low Orange de Bad Bunny Las nuevas zapatillas del músico puertorriqueño

En el caso de las Orange, la característica principal es evidentemente el color naranja. De resto, como el Blue Tint, sigue su aspecto uniforme, con gamuza de alta calidad y correas de nylon, además del logo del músico boricua.

Sus hebillas y palancas interrumpen los acabados en negro, pero manteniendo en todo caso el predominante color naranja.

Mientras que las suelas intermedias poseen un acabado semitranslúcido que le da al tono naranja un aspecto marrón, mucho más evocativo de la naturaleza, de acuerdo con la descripción de Sneaker News.

Por los momentos se desconocen tanto la fecha de lanzamiento como el precio, pero se espera que en las próximas semanas surjan más noticias acerca de la zapatilla.

Los orígenes de Bad Bunny y su relación con Adidas

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, nació en Almirante Sur, Vega Baja, Puerto Rico, en 1994.

Rapero, reggaetonero, cantante, compositor y productor, también ha hecho sus incursiones en el mundo de la actuación, la lucha libre y, cómo no, el diseño de zapatillas.

Bad Bunny Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Entre sus sencillos más destacados se encuentran Soy Peor, I Like It, Mía, Qué pretendes, La Canción, Un verano sin ti o Titi me preguntó.

Sus colaboraciones con Adidas se remontan a 2021, cuando en conjunto lanzaron The First Café, unas Forum 84 BB que no dejaron indiferente a nadie. Continuarán sumando más diseños con el paso del tiempo, cautivando a sus seguidores.