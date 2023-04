Michael Jordan habló sobre la película “Air” y criticó la historia que presentan afirmando que no es del todo cierta

“Air” es una de las cintas más esperadas del año, dirigida por Ben Affleck, la película sigue la historia de como Nike acabó firmando a Michael Jordan y la creación de la línea de zapatos que lleva su nombre. Ahora, el astro del basquetbol y probablemente uno de los mejores jugadores de la historia ha hablado sobre la cinta.

Con la participación de Matt Damon y el mismo Affleck, la película ya ha comenzado a ser fuertemente aclamada por los críticos, quienes afirmar que podría tratarse de una de las cintas más importantes para Hollywood este año y que sin duda sabe ganarse al público a través de recordar los 80 y la gran fiebre de la NBA que se vivía en la época.

Lo que piensa Michael Jordan sobre la película “Air” y la historia que cuenta

La película sigue de cerca a John Paul Vincent “Sonny” Vaccaro, el encargado de convencer a Michael Jordan y a su familia, principalmente sus padres, de firmar por Nike y ser el primer jugador en tener un modelo de zapatos diseñado a su medida.

Pero, si bien la cinta plantea esto como su historia, el seis veces ganador de la NBA ya ha hablado y dijo que no fue Sonny quien lo hizo firmar por Nike “A Sonny le gusta llevarse el crédito” aseguró Jodan en una entrevista con el medio USA Today en 2015.

“Pero no fue Sonny, fue George Raveling. George Raveling estaba conmigo en el equipo de las Olimpiadas de 1984. Siempre intentaba hablar conmigo: ‘Tienes que ir a Nike, tienes que ir a Nike. Tienes que intentarlo con Nike’. Sonny no me influyó para ir a Nike” añadió Jordan en la entrevista.

La verdad detrás de “Air”

Es bastante común que las películas no lleven los hechos a la pantalla de una forma 100% real, pues, especialmente en historias como estas, siempre hay más de una versión de lo sucedido y así como el mismo Jordan ha dicho que no fue Sonny, el CEO de Nike también ha hablado al respecto.

Phil Knight, el CEO de Nike a quien le da vida Affleck dijo sobre el tema “Mucha gente quiere llevarse el mérito de fichar a Michael Jordan, sobre todo Sonny Vaccaro. En ESPN dijo que él era la clave de la cosa. Sonny ayudó, pero no fue el MVP en ese proceso”.