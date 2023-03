Steve Jobs y sus zapatillas favoritas: la historia de las New Balance 991 y 992

Sencillas y cómodas. Steve Jobs no pedía mucho en el tema de las zapatillas, y para ello siempre utilizaba las New Balance, pasando de las 991 a las 992.

Cualquiera hubiera esperado que uno de los grandes gurús de la historia de la tecnología, padre de una de las empresas más importantes del mundo, vistiera formal. Pero Jobs apelaba siempre a su jersey negro de cuello alto, sus jeans, su reloj Seiko y las zapatillas New Balance.

Entre 2001 y 2006, Steve Jobs se decantó por las New Balance 991, alternándolas con otras zapatillas, incluyendo Nike. De 2006 hasta su muerte, en 2011, utilizó las New Balance 992.

Steve Jobs Con sus New Balance 992

Incluso, las 992 contaron con mucha relación con el iPhone, ya que en 2007, al momento de la presentación del smartphone, Jobs calzaba esas zapatillas.

Para muchos no había diferencia entre las New Balance 991 y las 992: ambos modelos eran grises, sin estridencia. Podían pasar desapercibidos con mucha facilidad. Y, en palabras de su diseñador, Jonathan Bacon, “las personas a las que no les guste el calzado tanto como a ti y a mí, es posible que no noten la diferencia”.

Las diferencias entre las zapatillas New Balance 991 y 992, ambas usadas por Steve Jobs

New Balance 991 Zapatillas

Las zapatillas 991 estaban hechas de ante gris, con un estilo retro ochentero. La gran diferencia con la 992 estaba en la tecnología, con un material de absorción de impactos ABZORB SBS en el talón y en la parte delantera del pie.

Además, destacaba la disponibilidad. El modelo 992 superó a su predecesor en la variedad de anchos y tamaños.

También resaltaron por ser las zapatillas del centenario de New Balance, lo que hizo que muchos coleccionistas las adquirieran.

New Balance 992 Zapatillas

Siempre se ha dicho que Jim Davis, presidente de New Balance, recurrió a Steve Jobs para que le diera el visto bueno al diseño de las 992. Esto nunca se confirmó, e incluso Jonathan Bacon dice que nunca trabajó con Jobs al respecto.

Pero la relación entre el genio de Apple y las zapatillas clásicas de New Balance perdurará con el paso del tiempo.