Super Mario Bros. La Película: Nintendo y Red Wing lanzan las botas de Mario, con suela de champiñones

Color café brillante, trenzas uniformes, costuras premium y una suela fabricada con materiales a base de champiñones. Más que llevarnos al Reino Champiñón, las botas de Nintendo y Red Wing de Mario nos llevan a los pies del fontanero, pronto a aparecer en Super Mario Bros. La Película.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de GQ, la gran N y la marca de calzados presentaron por el Día de Mario, el pasado 10 de marzo, las icónicas botas de Super Mario, vistas desde su nacimiento en los ochenta.

Red Wing Shoes las describe como una verdadera pieza de artesanía, hechas de cuero y a mano por sus expertos que han “traducido cada píxel a una puntada en la vida real”.

Super Mario Bros. La Película Botas de Mario, hechas por Nintendo y Red Wing

La mala noticia sobre estas botas de Super Mario es que no están a la venta. Fueron creadas solo para hacer homenaje a uno de los personajes más importantes en la historia de los videojuegos. Las botas estarán siendo expuestas en la tienda de Nintendo en el Rockefeller Center de Nueva York en marzo y abril.

Todo lo que debes saber de Super Mario Bros. La Película

La película de Super Mario Bros., dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, se estrenará el 7 de abril de 2023 en Estados Unidos y el 28 de ese mes y año en Japón.

Además de contar con Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) como el protagonista, tendrá en su elenco a Charlie Day (Pacific Rim) como Luigi, Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) como la Princesa Peach, Jack Black (School of Rock) será a Bowser, Keegan-Michael Key (Toy Story 4) será la voz de Toad, y Seth Rogan (Superbad) es Donkey Kong, entre otros personajes.

Illumination producirá el filme, mientras que Universal la distribuirá. El guion saldrá de las manos de Matthew Fogel que, por lo visto en el tráiler, tendrá como trama a un Mario que tiene la misión de recuperar la Super Estrella, tomada por Bowser, la más temible de todas las amenazas que enfrentará.

A continuación, puede ver el tráiler final de la película de Super Mario Bros. y confirmar el parecido de sus botas con las de Red Wing.