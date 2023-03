Converse reinventa sus zapatillas como botas de tacón alto: así son las Chuck 70 De Luxe Heel

Las Converse Chuck Taylor All Star son sinónimo de comodidad y frescura. Pero ahora las zapatillas se reinventan, gracias a una colaboración de Hiroshi Fujiwara con Converse By You: nacen las Chuck 70 De Luxe Heel, botas de tacón alto.

La versión mantiene la parte superior de tela fresca y ligera, pero el gran cambio ocurre en las suelas, asumiendo el estilo de botas de tacón alto, sin perder el agarre característico de las zapatillas.

El japonés Hiroshi Fujiwara es conocido como “El Padrino del Streetwear”, y sus colaboraciones con Nike y la Jordan Brand son clásicas. Además, como explica el portal Morbo, sembró la semilla que influenció a futuras marcas como BAPE, Supreme y Palace, entre otras.

“Fujiwara es y seguirá siendo una pieza clave, ya que ha pesar de haber hecho a lo largo de los años varias contribuciones en las que se rige lo que hoy conocemos como Streetwear, hoy en día sigue trabajando a través de Nike HTM de la mano de Tinker Hatfield y Mark Parker, dándonos un futuro prometedor en el mundo de las colaboraciones”, señala Morbo.

Ahora Fujiwara llega con las Chuck 70 De Luxe Heel, disponibles ya en el portal oficial de Converse.

Conozcamos más sobre las Chuck 70 De Luxe Heel de Converse

Chuck 70 De Luxe Heel de Converse Zapatillas

Las botas Chuck 70 De Luxe Heel arriban al mercado con dos combinaciones de colores clásicas de Converse, la Black y la Egret. Son especiales para cualquier tipo de guardarropa, en palabras de Hypebeast.

Mantienen la parte superior de sarga de algodón, con larga durabilidad, además de la amortiguación OrthoLite en la suela, para mayor comodidad.

La suela con tacos garantiza el agarre en cada pisada.

Chuck 70 De Luxe Heel de Converse Zapatillas

Y para resaltar aún más el estilo de Converse, siguen presentes sus ojales plateados, combinados con la placa de matrícula en el talón y el parche de la empresa con la estrella en la zona media.

El valor de las Converse Chuck 70 De Luxe Heel es de 120 dólares.