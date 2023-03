Hello Kitty regresa a Adidas: así son las zapatillas Stan Smith de la adorable gatita

Hello Kitty Sanrio

Mucho se ha hablado sobre el animé de acción como el principal producto de exportación de Japón, en lo que a la cultura pop se refiere. Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, One Piece, entre otros. Pero no nos olvidemos de uno que, sin apelar al combate, se ganó el corazón de miles, millones: Hello Kitty.

La gatita de Sanrio ha permanecido en el ambiente desde los años 70, en series, videojuegos y, sobre todo, productos de moda. Han utilizado productos suyos estrellas como Mariah Carey, Paris Hilton y Steven Tyler, entre otras.

Hello Kitty and Friends x Adidas Stan Smith Zapatillas de Adidas y Sanrio

Ahora nos enfocaremos en las zapatillas. Sus colaboraciones con la marca comercial alemana Adidas son destacadas, y para 2023 se espera una nueva: las Hello Kitty and Friends x Adidas Stan Smith.

Previamente, Hello Kitty apareció en zapatillas Adidas como las Superstar, Forum Low y Astir, con composiciones atractivas para su fanaticada. Es el turno de las clásicas Stan Smith.

Así son las zapatillas Hello Kitty and Friends x Adidas Stan Smith

El diseño es, si se quiere, sencillo, siguiendo los elementos distintivos de la gatita de Sanrio. La parte superior de la iteración es blanca, con detalles temáticos como el texto Hello Kitty and Friends en el lateral, en lugar de la típica referencia a Stan Smith.

Su forro interior tiene varios colores, con la presencia de varios personajes de la franquicia Hello Kitty.

El elemento más resaltante del look es un estuche especial con la cabeza de Hello Kitty, ubicado sobre el sistema de cordones, que sirve para guardar cualquier cosa que la persona desee.

Hello Kitty and Friends x Adidas Stan Smith Zapatillas de Adidas y Sanrio

Finaliza el modelo con una lengüeta peluda en el talón, con una marca rosa suave.

De acuerdo con los amigos de Hypebeast, las Hello Kitty and Friends x Adidas Stan Smith por los momentos estará disponible para Adidas Malasia. El valor es el aproximado a 109 dólares en moneda local, y se lanzará desde el 31 de marzo.

Se espera que llegue a las tiendas en línea y físicas de Adidas en Estados Unidos y otras regiones del mundo en días posteriores.