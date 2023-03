Inteligencia Artificial imagina unas zapatillas Nike inspiradas en Daredevil: este es el resultado

La Inteligencia Artificial continúa sorprendiéndonos a todos por su capacidad de lanzar ideas respecto a casi cualquier tema. Desde textos hasta videos, pasando por audios e imágenes, es enorme el espectro de creaciones.

En esta ocasión nos enfocaremos en una de las más populares, Midjourney: un diseñador utilizó la tecnología para lanzar zapatillas de fútbol Nike inspiradas en Daredevil.

No es la primera vez que disfrutamos de la labor de Paul Parsons, el hombre detrás de la cuenta de Instagram jed.ai.master. Parsons utiliza Midjourney para realizar conceptos de zapatillas con base en Marvel y DC, además de diversas películas de Disney y otras compañías.

También trabaja envejeciendo o empequeñeciendo a estrellas del fútbol como Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappé y más.

Así son las zapatillas Nike de Daredevil, creadas por la Inteligencia Artificial Midjourney

Ahora presentamos un nuevo trabajo, con estas zapatillas basadas en “El hombre sin miedo”, Daredevil.

El color rojo predomina en esta presentación, destacando las sombras como en la serie de Netflix sobre Daredevil, que ahora podemos ver en Disney Plus.

Zapatos como superhéroe Inteligencia Artificial Daredevil

Las zapatillas resaltan por los relieves, siempre jugando con el rojo del uniforme del Diablo de Hell’s Kitchen.

Son sencillas, pero conocer sobre su origen nos lleva a recrear sus combates contra villanos como Kingpin y Bullseye.

La historia de Daredevil

Personaje creado por Stan Lee y Bill Everett, Daredevil es el alter ego del abogado ciego Matt Murdock. Experto en combate cuerpo a cuerpo, “El hombre sin miedo” tuvo su primera aparición en Daredevil #1, de abril de 1964.

Además de haber contado con su serie en Netflix, con Charlie Cox como protagonista, también fue encarnado por Ben Affleck en la película de 2003. Su incorporación al Universo Extendido de Marvel ocurrió en Spider-Man: No Way Home (2021) y el She Hulk: Attorney at Law (2022).

Para 2024 se espera el lanzamiento de Daredevil: Born Again, como una continuación de la serie de Netflix, ahora por Disney Plus.