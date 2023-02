Maison Margiela MM6 x Salomon Cross Low: así son las zapatillas que usó Rihanna en el Super Bowl

El poder de Rihanna está en su personalidad, y así lo demostró en el espectáculo del Super Bowl LVII. La barbadense subió al escenario en el entretiempo del duelo que ganaría Chiefs a Eagles dejándolo todo: lo que más sorprendió es lo que se conoció luego, que la cantante lo hizo embarazada.

Para la ocasión, Rihanna utilizó unas Maison Margiela MM6 x Salomon Cross Low, zapatillas producto de la colaboración entre las casas francesas Maison Margiela y Salomon.

Nacida en 1988, la cantante de Barbados ha destacado en el mundo de la música desde 2005, con éxitos como Umbrella, Love on the Brain, Diamonds, Stay, Don’t Stop The Music y California King Bed. Recientemente lanzó Lift Me Up, el tema principal de la película Black Panther: Wakanda Forever.

Si no viste la presentación de Rihanna en el Super Bowl LVII, te la dejamos en el siguiente video.

Así son las Maison Margiela MM6 x Salomon Cross Low de Rihanna

La comodidad es primordial, más allá de la combinación con el vestuario de la reina de Barbados. Maison Margiela y Salomon ya habían trabajado en una colaboración previa, en noviembre de 2022, pero ahora era el turno de darle una zapatilla personalizada a la estrella del Super Bowl.

Las Maison Margiela MM6 x Salomon Cross Low están hechas en rosa y rojo, siguiendo el color del vestuario de Rihanna. Es una construcción de corte medio fusionada con un ripstop protector, lo que le da un toque de modernidad.

Maison Margiela MM6 x Salomon Cross Low Zapatillas de Rihanna

Su parte inferior sigue el patrón Speedcross de Salomon, con detalles de la compañía francesa como el nombre sobre el lateral del talón. Además, posee una composición de malla sin cordones.

El modelo utilizado por Rihanna en el Superbowl puede encontrarse en tiendas minoristas seleccionadas como Saks Fifth Avenue, Farfetch, Ssense y Extra Butter, todas en Estados Unidos. Durante todo febrero, las Maison Margiela MM6 x Salomon Cross Low se comercializaron a un valor de 360 dólares.