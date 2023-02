Game of Thrones, The Walking Dead y más: así serían unas zapatillas Nike sobre las series, según una Inteligencia Artificial

Espectaculares zapatillas de Nike que homenajean míticas series de televisión. Una colección impresionante, generada gracias a la Inteligencia Artificial Midjourney, con modelos que van desde Game of Thrones hasta The Walking Dead, pasando por The Crown, El Juego del Calamar, Stranger Things…

Disfrutamos de nuevo el trabajo del diseñador Paul Parsons, apoyándose en la Inteligencia Artificial Midjourney. Su publicación en Instagram ya cuenta con más de 17 mil Me Gusta.

El Instagram de Parsons (jed.ai.master) supera los 130 mil seguidores, deleitando a sus seguidores con apenas 59 publicaciones. Estas incluyen zapatillas de DC, Marvel y Star Wars, y estrellas del fútbol imaginadas en su niñez o en su vejez.

La herramienta que el diseñador utiliza es Midjourney. Este es un laboratorio independiente de investigación, que produjo el programa de Inteligencia Artificial de su mismo nombre. Gracias a él, los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales.

Aunque sigue la línea de Dall-e (OpenAI) y Stable Diffusion, es sin duda el software más popular de Inteligencia Artificial para diseños.

Así son las zapatillas Nike inspiradas en series de televisión como Game of Thrones y The Walking Dead

Game of Thrones Zapatillas Nike diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney sobre series

Hacemos un repaso por los principales modelos de zapatillas Nike inspirados en series: el más espectacular de todos es el de Game of Thrones, con relieves en dorado que siguen el estilo de las casas de la saga.

El Juego del Calamar Zapatillas Nike diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney sobre series

También está una verde y blanca de El Juego del Calamar, usando la indumentaria deportiva de los participantes.

The Crown Zapatillas Nike diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney sobre series

Otra iteración maravillosa es la de The Crown, con predominante color blanco y detalles dorados, incluyendo los tacos.

The Walking Dead Zapatillas Nike diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney sobre series

Y la de The Walking Dead, con el estilo destrozado y envejecido de la serie de zombies.

Te dejamos todos los modelos creados por la Inteligencia Artificial Midjourney, con Paul Parsons como diseñador. ¿Cuál de ellos es tu favorito?

La Casa de Papel Zapatillas Nike diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney sobre series

Stranger Things Zapatillas Nike diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney sobre series

Rick and Morty Zapatillas Nike diseñadas por la Inteligencia Artificial Midjourney sobre series